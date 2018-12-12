کارآفرینان برتر خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مشیرالحق عابدی ظهر چهارشنبه در دوازدهمین جشنواره تجلیل از کار آفرینان برتر خراسان جنوبی اظهار کرد: کارآفرینانی که در عرصه اشتغال زایی فراز و فرود ها را طی کرده اند تجربیان خود را در اختیار جوانان بگذارند.

معاون امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کارآفرین همه ابعاد کار خود را باید با برنامه به پیش برند، اظهار کرد: به عنوان مثال اگر مواد اولیه تولید در نقطه ای از کشور و فروش محصول در جای دیگری است برای ترابری پیش بینی های لازم را داشته باشد.

عابدی با تبیین اینکه ثمره و بازخورد طرح های مهارت آموزی ایجاد کارگاه است، ادامه داد: کارآفرینی نیازمند مؤلفه هایی از جمله اعتماد و ایمان به موفقیت، ریسک پذیری، برنامه ریزی و تلاش مستمر است.

وی با اشاره به اینکه کارآفرین برای روزهای سخت باید برنامه ریزی داشته باشد، افزود: وقتی سخن از ریسک پذیری در حوزه اشتغال زایی و کارآفرینی می زنیم مقصود ریسک پذیری در حد متعال و به صورت منطقی است.

معاون امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: کارآفرینان در راستای جانشین پروری نیز باید تجربه و دانش خود را در اختیار جوانان متعهد قرار دهند.

عابدی با اشاره به اینکه توسعه کارافرینی رونق اقتصادی را به همراه دارد، یادآور شد: در کشور ۴۰ درصد کارآفرینان زن و ۶۰ درصد آنان مرد هستند.

دوازدهمین جشنواره تقدیر از کارآفرینان برتر خراسان جنوبی با معرفی چهار کارآفرین برتر و دو کارآفرین شایسته تقدیر به کار خود پایان داد.