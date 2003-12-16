افزايش نرخ دارو نبايد از جيب مردم پرداخت شود

دكتر سراج الدين وحيدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" نظام دارويي كشور از ديرباز دچار مشكلات عديده اي است، به عنوان مثال سالهاست كه با تخصيص يارانه هاي دولتي به اين كالا، نرخ دارو در ايران به صورت كاذب پايين نگه داشته شده است كه اين اختلاف قيمت، قاچاق دارو از داخل به خارج را در سطح وسيعي به همراه داشته است."

وي مصرف بي رويه دارو را نتيجه پايين بودن قيمت دارو دانست و گفت: " بنابراين ادامه اين روند به هيچ عنوان روش مناسبي نيست و بهتر است در جهت واقعي كردن قيمت دارو بدون آنكه فشاري بر مردم وارد شود گام برداشت، از همين رو سياست چند سال اخير وازرت بهداشت كاملا منطقي است منتهي به دليل هدفمند نبودن تخصيص يارانه هاي دولتي در صورت تغيير نرخ دارو مردم با بحران مواجه مي شوند."

وي ادامه داد:" دولت بايد با تخصيص بودجه اي به مراتب بالاتر از اعتبار كنوني به سازمانهاي بيمه در جهت عادلانه كردن قيمت داروگام بردارد ، زيرا بودجه كنوني امكان دسترسي مردم به داروي ارزان قيمت را سلب كرده است."