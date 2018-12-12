به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شرفی خبوشان، تیمور آقامحمدی، ابراهیم اکبری گیزآبادی و ساسان ناطق داوران بخش داستان جشنواره «جوان سوره» با حضور در کارگاه داستان‌نویسی به ارائه نکاتی پیرامون داستان‌های شرکت‌کنندگان پرداختند.

محمدرضا شرفی خبوشان در ابتدای این کارگاه گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی این دوره از جشنواره حضور شرکت‌کنندگان کمتر از ۲۵ سال بود که باعث ایجاد تعامل میان افراد شد.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری طولانی مدت می‌تواند منجر به خلق یک شاهکار باشد. برای رسیدن به یک هدف کلی نیازمند اهداف جزئی هستیم. تمامی نویسندگان باید برای خود چشم‌اندازی تعریف کنند تا بتوانند به خواسته‌های خود برسند.

شرفی خبوشان با بیان اینکه بسیاری از نویسندگان بزرگ، کار خود را از جشنواره‌ها آغاز کرده‌اند، توضیح داد: مسیر جشنواره‌ها می‌تواند با ایجاد تعامل و دور هم بودن نویسندگان، جو غالبی را که همه می‌گویند نویسنده تنهاست، از بین ببرد.

وی اظهار کرد: در عرصه نگارش باید از فرصت‌ها استفاده شود و با برقراری ارتباط با سایر نویسندگان می‌توان به مشارکت جمعی رسید و رویداد مهمی را خلق کرد.

در ادامه این نشست داوران نکاتی را که حین داوری آثار، مورد توجهشان واقع شده بود در این کارگاه بیان کردند و شرکت‌کنندگان ضمن داستان‌خوانی در جریان نقاط قوت و ضعف آثار خود قرار گرفتند.

شاعران جوان همپای شاعران بنام کشور

کارگاه شعر شانزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره نیز با حضور داوران هر بخش و برخی از شرکت‌کنندگان جشنواره برگزار شد. این کارگاه ظهر روز سه‌شنبه ۲۰ آذر در سالن شماره ۲ تالار حکمت دانشکده علوم و ادبیات انسانی دانشگاه گیلان با حضور سید محمدجواد شرافت، دبیر بخش شعر، محمود حبیبی کسبی داور بخش شعر کلاسیک، حامد عسگری، داور بخش ترانه و مجید سعدآبادی داور شعر نو برگزار شد.

در این کارگاه، شاعران جوانی نظیر اسماعیل احمدی ابوجزی، اعظم معارف‌وند، امیر علی خواصی، امیر عباس بختیاری، آرزو کریمی‌نیا به شعرخوانی پرداختند.

حامد عسگری، داور بخش ترانه بی‌توجهی شاعران جوان به کوتاهی اشعار را مشکل اشعار امروز دانست و گفت: طولانی بودن آثار یکی از معضلات اشعار راه یافته به بخش مسابقه است که بی‌توجهی شاعران به این نکته، آهنگ و موسیقی شعر را دچار مشکل کرده است.

وی افزود: غالب آثار رسیده به جشنواره دچار سیاه‌نویسی و تلخ‌نویسی بودند. در حالی که ما باید به انرژی و بار کلمات در سرودن اشعار توجه داشته باشیم. به طور کلی ادبیات و شاعران، موظف هستند حال خوب را به مخاطب ارائه داده و به رغم سختی‌های موجود در جهان، راهکار و مسیری روشن را به مخاطبان نشان دهند.

داور بخش ترانه عنوان کرد: انسان زاده محیط و فرهنگ و بومیت است و شعر بهترین روش برای نشان دادن وجه تمایز این بومیت‌ها از یکدیگر است . وقتی ترانه از نگاه و جهان بینی یک شاعر سروده می‌شود جهان را با رنگ و لعابی متفاوت‌تر از دیگر شاعران نشان می دهد و مانع از تکرار اشعار می‌شود.

محمود حبیبی کسبی داور بخش شعر کلاسیک در ادامه این کارگاه گفت: در مجموع آثار راه یافته به بخش شعر این جشنواره، سه شاعر با چند اثر در این بخش شرکت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: شباهت اشعار راه‌یافته به جشنواره در زمینه زبان، تکنیک، وزن، ردیف و قافیه، ناشی از فقر خلاقیت و نوآوری و تمایز و فقدان آثار پیشینیان است که به وضوح در اشعار دیده می‌شود و داوران را بعضاً با این تصور روبرو کرده است که اشعار متعلق به یک شاعر و از یک فرهنگ بومی است.

داور بخش شعر کلاسیک غفلت از کارکرد و ارزش ردیف، عدم اکتفا به قوت مطلع و عدم اکتفا به آکسان گذاری‌ها در اشعار را از ضعف‌های آثار معرفی کرد که ارزش ادبی آثار را کاهش داده است.

در ادامه مجید سعدآبادی داور بخش شعر نو کیفیت برخی آثار در بخش شعر را همردیف اشعار شاعران حرفه‌ای دانست و گفت: توجه به تجربه‌های کم شاعران و محدودیت در سن شاعران در نوع انتخاب آثار راه یافته به بخش شعر جشنواره، مهمترین ملاک داوران برای انتخاب آثار بوده است.

وی با اشاره به معضلات موجود در حوزه شعر نو یادآور شد: متاسفانه بحث بومی‌گرایی در آثار بسیار کمرنگ بوده که نقش ایرانی و اسلامی بودن را دچار مهجوریت کرده است.

موسیقی و رعایت تقطیع، یک اثر را ارزشمند می‌کند اما این ویژگی نیز در نوشتار و خوانش اشعار مورد غفلت قرار گرفته و نیاز به توجه بیشتری در سرودن اشعار دارد.

داور بخش شعر نو نیز اذعان کرد: طی سال‌های اخیر خوشبختانه توجه شاعران به بندها، محورهای افقی و عمودی روایت شاعرانه و تصویرسازی در شعر نو بیشتر شده است، در حالی که ایجاد این عناصر جذابیت آثار را برای مخاطبان افزایش می‌دهد.

«حسنا محمدزاده» داور بخش شعر کلاسیک نیز با اشاره به معیارهای داوری در این رویداد ادبی بیان کرد: در داوری اشعار جشنواره، رعایت اصول مربوط به حوزه زبان، محتوا، اندیشه، تخیل و موسیقی شعر سنجیده می‌شود. این در حالی است که لازمه ارزش ادبی اشعار رعایت این اصول، همپای هم در یک اثر است .

برگزاری شب شعر سوره

همچنین «شب شعر سوره» در این جشنواره صورت گرفت: که در ابتدای این مراسم بیژن ارژن شاعر پیشکسوت کشور رباعی هایی برای حضار خواند. احمد نادمی شاعر و پژوهشگر، شاعر بعدی بود که چند هایکو بر اساس ژانر علمی-تخیلی خواند. اسماعیل حبیبی، شاهین رهنما، اسماعیل محمدپور، مرضیه فرمانی، رضا نیکوکار نیز از شعرای گیلانی بودند که در این مراسم به شعرخوانی پرداختند. همچنین سعید بیابانکی غزلی تازه و چند رباعی طنز خواند. بیابانکی همچنین رباعی طنزی را به زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد تقدیم کرد. میلاد عرفان‌پور، مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری و شاعر ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این جشنواره، شعر کوتاهی خواند.

علی داوودی، مدیر دفتر شعر حوزه هنری شاعر دیگری بود که در این مراسم به شعرخوانی پرداخت. سیدحمیدرضا برقعی شاعر آئینی کشور نیز دو شعر خود را به حضرت زهرا (س) تقدیم کرد. حامد عسکری، فریبا یوسفی، سید حسین متولیان، محمدحسن جمشیدی، آرش پورعلی زاده، حسنا محمدزاده، نیما فرقه، پونه نیکویی و مجتبی حاذق از دیگر شاعرانی بودند که در ادامه به روی سن رفته و شعرخوانی کردند.

در پایان این مراسم، محمدجواد شرافت دبیر بخش شعر شانزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره، با بیان اینکه در این گونه جشنواره‌ها، فرصتی پیش می‌آید تا شاعران جوان، اشعار شاعران پیشکسوت را بشنوند، اظهار کرد: اشعار خوب بسیاری در این محفل شنیدیم، اما در کارگاه‌ها هم به همین میزان از سوی شرکت‌کنندگان جوان جشنواره اشعار خوبی شنیدیم و لذت بردیم.

شانزدهمین جشنواره شعر و داستان «جوان سوره» امروز چهارشنبه ۲۱ آذر در شهر رشت به کار خود پایان می‌دهد.