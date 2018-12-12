به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع سوری از کشف موشک های ساخت رژیم صهیونیستی در این کشور خبر دادند.

این منابع بیان کردند: طی جستجوهای به عمل آمده از سوی سوری ها در شهر نوی در حومه شمال غربی درعا یک انبار تسلیحات و مهمات کشف شد که در میان آن موشک های صهیونیستی لاو برجامانده از تروریستها مشاهده می شود.

از سوی دیگر سانا گزارش داد: طبق اعلام شرکت مخابرات سوریه؛ امروز کلیه ارتباطات تلفنی و خدمات اینترنت در درعا به حالت طبیعی بازگشت.

احمد الحریری مدیر اداره فنی در شرکت مخابرات سوریه به خبرگزاری سانا گفت که کادرهای فنی ومهندسی شرکت مخابرات سوریه ارتباطات تلفنی و خدمات اینترنت را بازگرداندند.