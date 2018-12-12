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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

کشف موشک‌های صهیونیستی «لاو» در درعا

کشف موشک‌های صهیونیستی «لاو» در درعا

منابع سوری از کشف موشک‌های لاو رژیم صهیونیستی در شهری در حومه شمال غربی درعا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع سوری از کشف موشک های ساخت رژیم صهیونیستی در این کشور خبر دادند.

این منابع بیان کردند: طی جستجوهای به عمل آمده از سوی سوری ها در شهر نوی در حومه شمال غربی درعا یک انبار تسلیحات و مهمات کشف شد که در میان آن موشک های صهیونیستی لاو برجامانده از تروریستها مشاهده می شود.

از سوی دیگر سانا گزارش داد: طبق  اعلام شرکت مخابرات سوریه؛ امروز کلیه ارتباطات تلفنی  و خدمات اینترنت  در درعا به حالت طبیعی بازگشت.

 احمد الحریری  مدیر اداره فنی در شرکت مخابرات سوریه به خبرگزاری سانا گفت که کادرهای فنی ومهندسی شرکت مخابرات سوریه ارتباطات تلفنی و خدمات اینترنت  را بازگرداندند.

کد مطلب 4483511

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