به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسین رکنی حسینی ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش منطقه بردخون اظهار کرد: در این ۴۰ سال نیروی مؤثر نداشته ایم و مهم ترین علت آن تحصیل دانش آموزان در رشته های غیرضروری و غیرمرتبط با نیازهای جامعه، منطقه و اشتغال بوده است.

وی افزود: می توان با رفع ضعف ها، علت یابی مشکلات، هم اندیشی با متخصصان، تقویت قوت ها و سرمایه گذاری فکری هر ساله یک قدم به جلو برداشت وزمینه توسعه همه جانبه را فراهم کرد.

رکنی حسینی با تأکید بر کارشناسی مسائل گفت: ضعف ها را ببینیم و برطرف کنیم، با هدفمندی نشستها و دوری از تعارفات در راستای پیشرفت روز افزون منطقه گام برداریم و به دنبال رفع آفات و آسیب های اجتماعی گام برداریم.

امام جمعه بردخون ابراز داشت: با برنامه ریزی مناسب و بهره مندی از تجارب و دانش دیگران زمینه پیشرفت فراهم است اما بدون برنامه موفقیتی حاصل نمی شود، بردخون ظرفیت درخشش دارد زیرا زمانی مهد علم و جایگاه بزرگان بوده و شخصیت های برجسته ای در آن زندگی می کرده اند و این دور از انتظار نیست.

وی خواستار تلاش شبانه روزی شد و اضافه کرد: متولیان تعلیم وتربیت با تعصب بکوشند تا به جایگاه شایسته برسیم و در همه عرصه ها صاحب مقام شویم و الگویی برای دیگران شویم که با تلاش و پیگیری مضاعف ممکن است اما به تنهایی قادر به کاری نیستیم.

رکنی حسینی با تقدیر از دست اندرکاران تعلیم و تربیت منطقه گفت: آموزش و پرورش یکی از نهادهای مقدس و بسیار تأثیرگذار است که سعادت انسان در گرو تلاش آنان است زیرا نقش معلمان در تربیت و شکوفایی دانش آموزان اساسی است.

امام جمعه بردخون نقش اولیا را در تعلیم و تربیت فرزندان یادآور شد و افزود: والدین معلمان نخست فرزندان خود هستند و وظایف مهم و تعیین کننده ای دارند چرا که خانه اولین مدرسه و محل تعلیم و تربیت است و آنان نباید از تأثیر رفتار خود بر فرزندان غفلت کنند.

وی با بیان اینکه شرایط امروز تغییر کرده، ابراز داشت: نباید شرایط امروز را با گذشته مقایسه کرد و باید فرزندانی برای زمان حال و آینده تربیت کنیم و ضمن رعایت نکات اخلاقی، فرزندان را برای اخلاقی شدن و پرهیز از منکرات آموزش دهیم و بچه هایی نمازخوان تربیت کنیم.

رکنی حسینی از برخی نگاه های مادی انتقاد کرد و گفت: در این دوره دیدگاه برخی افراد مادی شده و فکر می کنند با مجهز شدن به مادیات می توانند میراثی ماندگار به یادگار بگذارند اما ادب میراث ماندگار است و هیچ هدیه ای ارزشمندتر از آن نیست.

امام جمعه بردخون خاطرنشان کرد: بردخون منطقه کوچکی است و با گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز کمبودهای زیادی داریم اما بیان این موضوع نشان دهنده کم کاری نیست اما دوست داریم بهتر از گذشته شویم و با مطالبه گری و تلاش به جایگاه واقعی برسیم.

توجه به دوره ابتدایی مهم است

علی اخلاقی بخشدار بردخون نیز اظهار کرد: تقویت بنیه علمی دانش آموزان و توجه به دوره ابتدایی در رشد و ارتقاء علمی دانش آموزان مهم است که با مشارکت خانواده ها و همه اقشار به صورت عملی اجرا شود.

وی با بیان اینکه دهیاران آماده مشارکت هستند، افزود: کلیدی ترین مدارس ابتدایی است و پایه ها از این دوره ساخته می شود که اگر از دوره ابتدایی به علم و معرفت بچه توجه شود در بزرگسالی نگرانی نداریم و نیازی به تقویت در پایه های بالاتر نیست.

اخلاقی اضافه کرد: با سرمایه گذاری بر مدارس فنی و کاردانش می توان آینده شغلی دانش آموزان را تضمین کرد چرا که فارغ التحصیلات این مدارس دارای مهارت و حرفه هستند و قادرند وارد بازار کار شوند.

بخشدار بردخون خواستار فرهنگ سازی شد و گفت: اگر مزایا و محاسن مدارس فنی و کاردانش را به صورت کارشناسی ذکر کنیم و خانواده ها با آن آشنا شوند دغدغه ای برای حضور دانش آموزان در این مدارس نداریم.

وی با ابراز نگرانی از اینکه عده ای نماز را سبک می شمرند، افزود: متاسفانه برخی از تحصیلکردگان و آینده سازان جامعه از نماز گریزانند و این موضوع نگران کننده ای است که باید کالبد شکافی شود و دلیل آن مشخص گردد.

رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه بردخون ابراز داشت: مشارکت خانواده ها و مدارس در تربیت بچه ها و توجه به نماز مهم است که امیدواریم این موضوع مهم و جدی گرفته شود زیرا سعادت آینده آنان در برپایی نماز و اهمیت به این فریضه است.

بخشدار بردخون یادآور شد: به تربیت و آموزش در کنار هم و در راستای هم توجه کنیم و از هیچ یک از آنها نباید غفلت کرد چرا که اهمیت هر دو برای جامعه ثابت شده است.

وی آموزش و پرورش را کارخانه انسان سازی خواند و گفت: همه مردم، مسئولان، دلسوزان و اقشار جامعه برای توسعه نظام تعلیم و تربیت بکوشند تا کشور به جایگاه واقعی برسد و عقب ماندگی ها جبران شود.

این مقام مسئول خواستار حمایت همه جانبه از گسترش علم و ترویج اخلاق در جامعه شد و از همه فرهنگیان و اقشاری که در راستای تعلیم و تربیت جامعه تلاش می کنند تقدیر نمود.

برگزاری متمرکز جشن تکلیف دانش آموزان

ظهیر محمودی رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون اظهار کرد: به منظور برابری و صرفه جویی در منابع تلاش شده امسال جشن عبادت دانش آموزان منطقه به صورت متمرکز و یکنواخت برگزار شود زیرا جشن دینی همراه با رعایت اصول دینی و بدون تفاوت است تا خاطره ای ماندگار در اذهان بماند.

وی افزود: طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان با اولویت روستاها در منطقه اجرا می شود چرا که با اعتبارات دهیاری ها پشتیبانی می شود و برای این مهم کمیته کارشناسی تشکیل شده تا زمینه اجرای دوره های تقویتی بویژه در ابتدایی آغاز شود تا تأثیر بیشتری در دانش آموزان ایجاد شود.

محمودی اضافه کرد: در سال های اخیر گرایش به رشته تجربی بیشتر از نیاز دانشگاه ها شده اما تلاش کردیم با افزایش توسعه سنواتی و تشویق دانش آموزان به تحصیل در رشته های فنی و کاردانش از شلوغی رشته های نظری کاسته شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون با بیان اینکه اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان مدارس فنی و کاردانش بیشتر است، گفت: در دو سال اخیر ۳۱ نفر از دانش آموزان در دانشگاه های فرهنگیان پذیرفته شده اند که موجب رفع نیازهای منطقه شده است.

وی ابراز داشت: تناسبی در پذیرش دانش آموزان در دانشگاه ها وجود نداشته اما امیدواریم با هدایت تحصیلی آنان را به سمت نیاز جامعه هدایت کنیم اما برخی خانواده ها مقاومت می کنند و حاضر نیستند فرزندان خود را در مدارس فنی و کاردانش ثبت نام کنند.

محمودی خواستار همراهی دهیاران، شوراها، مسئولان و مردم شد تا برنامه های مدون عملی شود و فرزندان منطقه در علوم پایه تحصیل کنند و دلسوزان از فعالیت های تعلیم و تربیت حمایت کنند تا دانش آموزان در دانشگاه های برتر کشور به تحصیل بپردازند.

دبیر شورای آموزش و پرورش منطقه بردخون اظهار کرد: امروزه با گذشته قابل مقایسه نیست زیرا که در رشته های مختلف متخصص داریم اما به دلیل برخی رابطه ها عده ای از متخصصان برای خدمت به کشور محروم شده اند.

حیدر مغدانی معاون پرورشی اداره نیز گفت: برخی از مشاوران بر این باورند که بیشتر قبولی ها ویژه مدارس خاص و هزینه سنگین اولیاء است اما دانش آموزان منطقه می توانند با تلاش به دانشگاه ها راه پیدا کنند و موفقیت دور از دسترس نیست.

نماینده اولیاء نیز گفت: ۲۳ نفر از بچه های منطقه در پست های کلیدی پارس جنوبی اشتغال دارند پس فرزندان بردخون نیز می توانند در مناصب حساس و مسئولیت های سنگین خدمت کنند.

یوسف جعفری از امام جمعه بردخون خواست با تشکیل کارگروهی متشکل از متخصصین و اهل علم برای رسیدن بردخون به جایگاه واقعی تلاش کنند و از همه اندیشه ها و پیشنهادات برای توسعه منطقه بهره ببرند.

حسین واعظ نماینده انجمن اولیا و مربیان نیز گفت: ما بزرگان زیادی داریم و بردخون بدون معلمان غیر بومی است اما نیاز به مشارکت عمومی و همراهی همگان است و اینکه معلمان آموزش ببینند و با دانش آموزان رفاقت کنند.