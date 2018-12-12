۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۴۳

معاون توسعه منابع انسانی هلال‌احمر کشور خبر داد:

افتتاح ۴۰ پروژه بزرگ به مناسبت سالگرد انقلاب در کشور

زنجان-معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر کشور از افتتاح ۴۰ پروژه بزرگ به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در هلال‌احمر استان زنجان، گفت: محور اصلی توسعه منابع انسانی و سرمایه اصلی هر سازمانی، سرمایه انسانی آن سازمان است.

وی اظهار کرد: با توجه به وظایف ذاتی که جمعیت هلال‌احمر در بحران‌ها و حوادث بر عهده دارد، نیروهای جمعیت همیشه باید آماده به ارائه خدمت باشند و طی سال‌های گذشته نیز حوادثی مثل زلزله کرمانشاه، معدن یورت گلستان، سقوط هواپیما، کشتی سانچی نشان داد که امدادگران همیشه برای خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان آماده هستند.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیانی جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: جمعیت هلال‌احمر، نهاد خاصی است و ورود به آن باید از ورطه داوطلبی باشد.

غیبی تصریح کرد: سعی می‌کنیم پروژه سینمای زنجان تا بهمن‌ماه امسال افتتاح شود و ۳۱ مرکز جامع توان‌بخشی در ۳۱ مرکز استان تا ۲۲ بهمن با عنوان کمک به محرومان و افراد کم‌توان که در جامعه هستند و حامی خاصی ندارند افتتاح می‌شود.

معاون توسعه منابع انسانی جمعیت هلال‌احمر کشور ابراز کرد:  استان زنجان شاهراه حیاتی چند استان است و پیش‌بینی‌هایی که جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان مجتمع امدادی شمال غرب کشور تدارک دیده است، می‌طلبد که به‌طور ویژه حمایت شود.

غیبی یادآور شد: در حوزه آی‌تی برای این‌که بهتر و سریع‌تر در حوادث حضور یابیم از فناوری‌های نوین و نرم‌افزارهایی استفاده می‌کنیم تا با ابزار کامل در کم‌ترین زمان ممکن خدمت‌رسانی کنیم.

