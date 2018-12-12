افتتاح ۴۰ پروژه بزرگ به مناسبت سالگرد انقلاب در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در هلال‌احمر استان زنجان، گفت: محور اصلی توسعه منابع انسانی و سرمایه اصلی هر سازمانی، سرمایه انسانی آن سازمان است.

وی اظهار کرد: با توجه به وظایف ذاتی که جمعیت هلال‌احمر در بحران‌ها و حوادث بر عهده دارد، نیروهای جمعیت همیشه باید آماده به ارائه خدمت باشند و طی سال‌های گذشته نیز حوادثی مثل زلزله کرمانشاه، معدن یورت گلستان، سقوط هواپیما، کشتی سانچی نشان داد که امدادگران همیشه برای خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان آماده هستند.



معاون توسعه منابع انسانی و پشتیانی جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: جمعیت هلال‌احمر، نهاد خاصی است و ورود به آن باید از ورطه داوطلبی باشد.



غیبی تصریح کرد: سعی می‌کنیم پروژه سینمای زنجان تا بهمن‌ماه امسال افتتاح شود و ۳۱ مرکز جامع توان‌بخشی در ۳۱ مرکز استان تا ۲۲ بهمن با عنوان کمک به محرومان و افراد کم‌توان که در جامعه هستند و حامی خاصی ندارند افتتاح می‌شود.

معاون توسعه منابع انسانی جمعیت هلال‌احمر کشور ابراز کرد: استان زنجان شاهراه حیاتی چند استان است و پیش‌بینی‌هایی که جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان مجتمع امدادی شمال غرب کشور تدارک دیده است، می‌طلبد که به‌طور ویژه حمایت شود.

غیبی یادآور شد: در حوزه آی‌تی برای این‌که بهتر و سریع‌تر در حوادث حضور یابیم از فناوری‌های نوین و نرم‌افزارهایی استفاده می‌کنیم تا با ابزار کامل در کم‌ترین زمان ممکن خدمت‌رسانی کنیم.



معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر کشور از افتتاح چهل پروژه بزرگ در کشور به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب خبر داد.