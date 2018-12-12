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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۵

مقام کوبایی: سوریه حتما بر تروریسم غلبه خواهد کرد

مقام کوبایی: سوریه حتما بر تروریسم غلبه خواهد کرد

معاون رئیس گروه دوستی پارلمانی کوبا و سوریه اعلام کرد که سوریه حتما بر تروریسم فائق خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، امروز «سانتیاگو بادیا» معاون رئیس گروه دوستی پارلمانی کوبا و سوریه با «ادریس میا» سفیر سوریه در کوبا دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش؛ معاون رئیس گروه دوستی پارلمانی کوبا و سوریه با اشاره به پایداری ملت و ارتش سوریه در مبارزه با تروریسم تاکید کرد: سوریه حتما علیه تروریسم پیروز خواهد شد.

به نوبه خود «ادریس میا» سفیر سوریه در کوبا تاکید کرد که کشورش مخالف هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی سوریه است.

سفیر سوریه در کوبا  به اهمیت تحکیم روابط پارلمانی میان دو کشور، اشاره کرد.

کد مطلب 4483530

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