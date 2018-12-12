مجله مهر: مجادله توییتری رئیس اسبق رسانه ملی و عضو شورای نظات بر صداوسیما که باعث شده بود تا بسیاری از کاربران توجه‌شان جلب شود، با از دسترس خارج شدن حسام الدین آشنا پایان یافت!

روز گذشته عزت الله ضرغامی عضو شورای عالی فضای مجازی در توییر خود با انتشار تصاویری از سخنرانی‌اش در یکی از دانشگاه‌ها نوشت: «کارنامه دولت در پروژه ملی پیام رسان داخلی، بسیار منفی است. اگر این دولت، در زمان جنگ تحمیلی سر کار بود، هرگز صنایع خودکفایی در مقابل دشمن شکل نمی‌گرفت.» این توییت ضرغامی به سرعت در فضای مجازی چرخید و منجر به واکنش های زیادی از سوی کاربران شد.

از جمله واکنش‌های مهم به توییت ضرغامی، واکنش حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور بود. او در توییتر خود درباره انتقادات ضرغامی نوشت: « کدام دولت در زمان جنگ سرکار بوده است!؟

ضرغامی هم در پاسخ به این واکنش حسام آشنا از لغت زنانوبین استفاده کرد؛ همان کلمه‌ای که چند روز پیش و در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان و بازدید از همشهریان سرخه‌ای خود، جهانی شده بود!

زنونابین کلمه‌ی سرخه‌ای به معنای «می‌دانم ولی نمی‌گویم!» است. این کلمه که کلیدواژه حسن روحانی در سخنرانی اخیرش بود، چند روزی نیز جز ترندهای شبکه های اجتماعی قرار داشت. تنها چند ساعت پس از این واکنشها اکانت حسام‌الدین اشنا از دسترس خارج شد. اشنا ساعتی بعد از این اتفاق در کانال تلگرام خود نوشت: «فعلا حساب کاربری@hesamodin1 در توئیتر تعلیق شده است. نمی دانم زحمت دوستان اینور آب بوده یا دشمنان آنور اب!»