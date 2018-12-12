به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل موسوی بیوکی پیش از ظهر امروز در کارگروه ویژه ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور که به میزبانی یزد و با حضور اعضای کمیسیون عمرانی مجلس و جمعی از مدیران وزارتخانه‌های مرتبط برگزار شد، اظهار داشت: حجم پروژه‌های نیمه تمام در کشور بالا و توان دولت نیز کم است و این پروژه‌ها به طور قطع با بودجه های دولتی تکمیل شدنی نخواهد بود.

وی بیان کرد: در چنین شرایطی، چاره‌ای جز اینکه به سمت بخش خصوصی روی بیاوریم نداریم بنابراین باید برای بخش خصوصی جایگاه مناسبی در نظر بگیریم.

نماینده مردم یزد و اشکذر با تاکید بر اینکه نقش بخش خصوصی باید در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی بسیار پررنگ‌تر از قبل شود، عنوان کرد: برای تحقق این امر باید موانع یک‌ به یک از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود.

موسوی بیوکی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه از طریق بورس نیز می‌توان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام اقدام کرد، افزود: البته در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که قابل حل است.

وی تصریح کرد: بورس وارد میدان شده و اعلام کرده برای هر پروژه ای که برای تکمیل معرفی شود، راهکاری تعریف می‌کند تا امکان و شرایط عرضه اوراق مشارکت برای آن فراهم شود.

موسوی بیوکی تاکید کرد: باید روی این موضوع کار و فکر شود و در صورت تحقق می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از دستگاه‌های اجرایی نیز خواست: آموزش فعالیت در بورس را در دستگاه‌های خود راه اندازی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار امیدواری کرد: استان یزد بتواند قابلیت‌های خود را در زمینه مشارکت بخش خصوصی، فعالیت در بورس به منظور تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ... به خوبی بروز دهد.

به گزارش مهر، در این نشست که به میزبانی استانداری یزد برگزار شد، جمعی از اعضای کمیسیون عمرانی مجلس، معاون عمرانی استاندار یزد، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس و جمعی از مدیران وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، بهداشت، کشور، نیرو، اقتصاد و دارایی همچنین نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگان بانک‌ها و ... حضور داشتند.