ایجاد مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم موافقت اولیه خود را با شروع فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه تربیت مدرس به منظور آموزش پذیرفته شدگان غیر ایرانی غیر بورسیه دانشگاه و دوره های آزاد اعلام کرد.

مجوز اولیه راه اندازی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در جلسه کمیته اجرایی بررسی صدور مجوزهای سازمان امور دانشجویان ۱۲ آذرماه ۹۷ صادر شد.

این موافقت صرفا برای یک سال بوده و پس از موفقیت دانشگاه در برگزاری دوره ی فوق، امکان تبدیل به مجوز رسمی و نهایی وجود دارد.