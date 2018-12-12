به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میر عمادی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری معمولان با محوریت معارفه امام جمعه جدید این شهر اظهار داشت: نماز جمعه عبادتی بصیرت بخش، معنویت افزا و پیوند دهنده مردم با حکومت است که باعث قوت و قدرت مسلمانان می شود.

خدمت کردن به مردم فلسفه وجودی مسئولان در نظام اسلامی است

وی با بیان این که خدمت کردن به مردم و گره گشایی از کار آنها فلسفه وجودی مسئولان در نظام اسلامی است، افزود: حضور مدیران کل در جلسه های شهرستان ها در بررسی و رفع مشکلات مردم موثر است.

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: خدمت کردن به مردم بالاترین عبادت است و مردمی که در طول ۴۰ سال پای انقلاب ایستاده، مقاومت کرده و در تمام صحنه ها حضور داشته اند شایسته خدمت بیشتر هستند.

وی افزود: خانواده های معظم شهدا و جانبازان سندی برای حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که این امر بار مسئولیت را سنگین می کند.

انقلاب اسلامی ایران بالنده، با نشاط، زنده و پویا است

آیت الله میرعمادی خاطرنشان کرد: امروز انقلاب اسلامی ایران، بالنده با نشاط، زنده و پویا است، به برکت دستاوردهای عظیم خود شاهد خدمات به مردم هستیم و باید خدمات دیگری در زمینه های مختلف به مردم با قوت و تلاش بیشتر ارائه شود و این امر مایه سربلندی مسئولان است.

جبهه انقلاب اسلامی ایران با تمام قدرت در برابر جبهه استکبار جهانی ایستاده است

وی افزود: قبل از انقلاب دنیا به ۲ قطب شرق و غرب تقسیم شده بود اما امروز به برکت انقلاب اسلامی بلوک شرق و غرب از بین رفت و آنچه که باقی ماند جبهه انقلاب اسلامی ایران است که با تمام قدرت در برابر جبهه استکبار جهانی ایستاده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: ریشه جبهه مقاومت که شکل گرفته انقلاب اسلامی ایران است و امروز دنیا شاهد جبهه انقلاب اسلامی در برابر آمریکا است و کشورهای دنیا نیز تقسیم می شوند که یا با آمریکا یا با ایران باشند که این امر برای ما بسیار مهم و ارزشمند است.

ریشه ها و تنه انقلاب مستحکم و تنومند شده است

وی افزود: امروز انقلاب اسلامی به سن کمال خود رسیده، ریشه ها و تنه انقلاب مستحکم و تنومند شده و دشمن می خواهد شاخ و برگ انقلاب را بزند، بنابراین امروز نیاز است از این شاخ و برگ حفاظت و حراست شود اما دشمن هیچگاه توانایی ندارد به ریشه انقلاب و این درخت تنومند آسیب برساند.

آیت الله میرعمادی خاطر نشان کرد: مردم ما آگاه و بصیر هستند و دشمنان را خوب می شناسند و این تحریم ها، شیطنت ها و توطئه ها به معنای اظهار وجود دشمن است و به طور قطع راه به جایی نخواهد برد.

مسئولان باید انتقاد منصفانه امامان جمعه را در جهت رفع مشکلات مردم با جان و دل پذیرا باشند

وی افزود: مردم ولایتمدار ایران اسلامی با تمام وجود از انقلاب خود حفاظت می کنند و رهبر ما آگاه، با بصیرت، مجتهد، عادل، شجاع و از بندگان مخلص خدا در روی زمین است.

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: همه قدرت جمهوری اسلامی ایران در معنویت است که بخشی از آن در نماز جمعه است و مسئولان باید انتقاد منصفانه امامان جمعه را در جهت رفع مشکلات مردم با جان و دل پذیرا باشند.