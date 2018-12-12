  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۷

نماینده ولی‌فقیه در لرستان مطرح کرد؛

خدمت به مردم بالاترین عبادت است/ انقلاب بالنده‌تر به پیش می‌رود

خدمت به مردم بالاترین عبادت است/ انقلاب بالنده‌تر به پیش می‌رود

پلدختر- نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه خدمت به مردم بالاترین عبادت است، گفت: انقلاب اسلامی ایران بالنده و پویا مسیر خود را ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میر عمادی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری معمولان با محوریت معارفه امام جمعه جدید این شهر اظهار داشت: نماز جمعه عبادتی بصیرت بخش، معنویت افزا و پیوند دهنده مردم با حکومت است که باعث قوت و قدرت مسلمانان می شود.

خدمت کردن به مردم فلسفه وجودی مسئولان در نظام اسلامی است

وی با بیان این که خدمت کردن به مردم و گره گشایی از کار آنها فلسفه وجودی مسئولان در نظام اسلامی است، افزود: حضور مدیران کل در جلسه های شهرستان ها در بررسی و رفع مشکلات مردم موثر است.

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: خدمت کردن به مردم بالاترین عبادت است و مردمی که در طول ۴۰ سال پای انقلاب ایستاده، مقاومت کرده و در تمام صحنه ها حضور داشته اند شایسته خدمت بیشتر هستند.

وی افزود: خانواده های معظم شهدا و جانبازان سندی برای حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که این امر بار مسئولیت را سنگین می کند.

انقلاب اسلامی ایران بالنده، با نشاط، زنده و پویا است

آیت الله میرعمادی خاطرنشان کرد: امروز انقلاب اسلامی ایران، بالنده با نشاط، زنده و پویا است، به برکت دستاوردهای عظیم خود شاهد خدمات به مردم هستیم و باید خدمات دیگری در زمینه های مختلف به مردم با قوت و تلاش بیشتر ارائه شود و این امر مایه سربلندی مسئولان است.

جبهه انقلاب اسلامی ایران با تمام قدرت در برابر جبهه استکبار جهانی ایستاده است

وی افزود: قبل از انقلاب دنیا به ۲ قطب شرق و غرب تقسیم شده بود اما امروز به برکت انقلاب اسلامی بلوک شرق و غرب از بین رفت و آنچه که باقی ماند جبهه انقلاب اسلامی ایران است که با تمام قدرت در برابر جبهه استکبار جهانی ایستاده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: ریشه جبهه مقاومت که شکل گرفته انقلاب اسلامی ایران است و امروز دنیا شاهد جبهه انقلاب اسلامی در برابر آمریکا است و کشورهای دنیا نیز تقسیم می شوند که یا با آمریکا یا با ایران باشند که این امر برای ما بسیار مهم و ارزشمند است.

ریشه ها و تنه انقلاب مستحکم و تنومند شده است

وی افزود: امروز انقلاب اسلامی به سن کمال خود رسیده، ریشه ها و تنه انقلاب مستحکم و تنومند شده و دشمن می خواهد شاخ و برگ انقلاب را بزند، بنابراین امروز نیاز است از این شاخ و برگ حفاظت و حراست شود اما دشمن هیچگاه توانایی ندارد به ریشه انقلاب و این درخت تنومند آسیب برساند.

آیت الله میرعمادی خاطر نشان کرد: مردم ما آگاه و بصیر هستند و دشمنان را خوب می شناسند و این تحریم ها، شیطنت ها و توطئه ها به معنای اظهار وجود دشمن است و به طور قطع راه به جایی نخواهد برد.

مسئولان باید انتقاد منصفانه امامان جمعه را در جهت رفع مشکلات مردم با جان و دل پذیرا باشند

وی افزود: مردم ولایتمدار ایران اسلامی با تمام وجود از انقلاب خود حفاظت می کنند و رهبر ما آگاه، با بصیرت، مجتهد،  عادل، شجاع و از بندگان مخلص خدا در روی زمین است.

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: همه قدرت جمهوری اسلامی ایران در معنویت است که بخشی از آن در نماز جمعه است و مسئولان باید انتقاد منصفانه امامان جمعه را در جهت رفع مشکلات مردم با جان و دل پذیرا باشند.

کد مطلب 4483549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها