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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۲

اعلام جزئیات اختتامیه شانزدهمین «جشنواره جوان سوره»

اعلام جزئیات اختتامیه شانزدهمین «جشنواره جوان سوره»

شانزدهمین «جشنواره شعر و داستان جوان سوره»، با آئین تقدیر از یک شاعر و یک نویسنده همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره عصر امروز ۲۱ آذرماه، ساعت ۱۸ در تالار مطهری دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان برگزار می‌شود.

در این مراسم از محمدحسین مهدوی(م.موید) و مجید دانش‌آراسته نویسنده پیشکسوت که هر دو اهل گیلان هستند، تقدیر می‌شود.

اجرای این اختتامیه را عبدالله روا برعهده دارد و حجت اشرف‌زاده به اجرای موسیقی زنده می‌پردازد.

شانزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره همچنین با معرفی برگزیدگان در بخش‌های شعر و داستان و بخش ویژه با موضوع مدح پیامبر و وحدت که به میزبانی شهر رشت برگزار شد، امروز به کار خود پایان می‌دهد.

کد مطلب 4483550
مریم علی بابایی

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