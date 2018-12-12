اعلام جزئیات اختتامیه شانزدهمین «جشنواره جوان سوره»

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره عصر امروز ۲۱ آذرماه، ساعت ۱۸ در تالار مطهری دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان برگزار می‌شود.

در این مراسم از محمدحسین مهدوی(م.موید) و مجید دانش‌آراسته نویسنده پیشکسوت که هر دو اهل گیلان هستند، تقدیر می‌شود.

اجرای این اختتامیه را عبدالله روا برعهده دارد و حجت اشرف‌زاده به اجرای موسیقی زنده می‌پردازد.

شانزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره همچنین با معرفی برگزیدگان در بخش‌های شعر و داستان و بخش ویژه با موضوع مدح پیامبر و وحدت که به میزبانی شهر رشت برگزار شد، امروز به کار خود پایان می‌دهد.