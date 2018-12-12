اجرای طرح بازآفرینی در ۵ شهر و ۱۸ محله دارای بافت فرسوده لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خالقی ظهر چهارشنبه در ستاد بازآفرینی شهری لرستان در سخنانی با بیان اینکه یکی از اهداف این جلسه همفکری و هم اندیشی است تا بتوانیم این برنامه را اجرا کنیم، اظهار داشت: علت اینکه تا کنون طرح باز آفرینی شهری اجرایی نشده، این بوده که منابع آن مشخص نبوده است.

وی با بیان اینکه تفاهم نامه منعقد شده در این رابطه بین وزارت راه و شهرسازی، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، عنوان کرد: تسهیلات ساخت مسکن برای تمام بافت های فرسوده اختصاص پیدا می کند و تاسیسات روبنایی و زیربنایی صرفا برای ۱۸ محله پیش بینی شده در این زمینه ایجاد می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با تاکید بر اینکه منابع در خصوص برنامه های کالبدی پیش بینی شده در این حوزه که شامل دو بخش خدمات زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن اختصاص پیدا می کند، گفت: در این راستا اراضی دولتی در شهر خرم آباد و منطقه «کرگانه» برای احداث ۱۵۰ واحد و در شهر بروجرد ۱۳۵ واحد بعد از تصویب در کمیسیون ماده پنج اختصاص پیدا می کند.

خالقی با اشاره به اراضی دولتی و متعلق به شرکت های دولتی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است، گفت: در این رابطه کارگروهی با عضویت راه و شهرسازی، ثبت احوال، شهرداری و ... به ریاست معاونت عمرانی استانداری تشکیل شود و این اراضی شناسایی شود و بعد از تصویب در ستاد بازآفرینی برای احداث واحدهای مسکونی اختصاص پیدا کنند.

وی همچنین با اشاره به برنامه اقدام مشترک در رابطه با ساخت این واحدهای مسکونی، عنوان کرد: در این راستا فرمانداران ظرف یک هفته برنامه های اقدام مشترک خود را به تصویب برسانند و به دبیرخانه ارسال کنند تا بر اساس منابعی که در اختیار داریم آنها را بررسی کنیم و با اولویت پروژه های نیمه تمام آنها را عملیاتی کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به توزیع شهرستانی سهمیه اختصاص پیدا کرده به لرستان در این رابطه، گفت: در این راستا ۶۳۰ واحد در خرم آباد، ۴۸۰ واحد در بروجرد و ... پیش بینی شده که ظرف یک هفته ستاد بازآفرینی هر شهرستان باید تشکیل شود و این واحدها را تعیین تکلیف کند.

خالقی، بیان داشت: این طرح در پنج شهر هدف و ۱۸ محله هدف در دستور کار است.

وی با بیان اینکه هدف این بوده در یک محله خدمات روبنایی و زیربنایی و همچنین تولید مسکن را داشته باشیم، گفت: این در حالیست که این اقدامات قبلا به صورت پراکنده انجام می شد.