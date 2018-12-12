شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ماندگاری برف در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت، اظهار داشت: تغییر اقلیم سبب کاهش ماندگاری برف در منطقه شده است.

وی بیان کرد: کاهش ماندگاری برف موجب کاهش منابع آب زیرزمینی در این استان شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بارش ها در این استان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، بیان کرد: بارش ها در این استان نسبت به سال گذشته ۷۱ درصد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: بارش ها نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه ۴۵ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی، تا پایان هفته جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

وی گفت: در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با توجه به پایداری جو برای مناطق شرقی استان به ویژه شهرکرد و بروجن غبار صبحگاهی انتظار می رود.