به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا ظهر چهارشنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان نهاوند به ارائه گزارش پروژه ها و برنامه های اجرایی و در حال اجرا شهرستان پرداخت و با بیان اینکه دولت قصد تعریف پروژه جدید در شهرستان نهاوند را نداشته است، عنوان کرد: ۴ پروژه در شرایط اقتصادی نامناسب برای شهرستان تعریف و مصوب شد.

بهرام نیا از اجرای پروژه فاضلاب با ۱۱ میلیارد تومان اعتبار سخن گفت و اجرایی شدن سد گرین و کشف تنها معدن طلا استان در نهاوند و معدن منیزیوم و همچنین ساخت ۵ مدرسه و بهسازی ۵ روستای شهرستان نهاوند را مورد اشاره قرار داد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران با تاکید بر اینکه به روستاییان وعده ندهید پیش از آنکه موضوع را در کمیته برنامه ریزی شهرستان طرح کنید، گفت: موضوعات باید در این کمیته مطرح و تصویب شود و با این اقدام عجولانه در مردم توقع ایجاد نکنید.

وی با بیان اینکه باید پروژه های زخمی و نیمه تمام شهرستان نهاوند را به نتیجه رساند کمااینکه باید برای تکمیل آنها اعتباراتی تعریف شود، گفت: مردم نقدها را نمی پذیرند و خسته شده اند و بهتر است خبرهای امیدوار کننده به مردم بدهید.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی از برگزاری برنامه های روستا گردی برای بررسی مشکلات در آینده ای نزدیک خبر داد.

فرماندار نهاوند نیز با بیان اینکه مدیران باید به دنبال اعتبارات بروند و اگر نماینده مجلس مبلغی را اختصاص می گیرد مدیر دستگاه باید پیگیری کرده و آن را نقد کند، گفت: برخی مدیران می گویند اعتباری اختصاص داده نشده اما وقتی پیگیری می کنم می بینم اعتبار بوده اما مدیر کوتاهی کرده است.

مراد ناصری با تاکید بر اینکه مدیران باید تدبیر داشته باشند و مردم را ناامید نکنند، در خصوص مشکلات مردم در شهرستان نهاوند نیز گفت: روستاهای شهرستان نهاوند در بخش آب اشامیدنی با مشکل مواجه هستند.

وی با بیان اینکه در بخش نوسازی مدارس؛ وضعیت برخی مدارس از کپر هم بدتر است، گفت: رویداد «همدان ۲۰۱۸» اتفاق بزرگی بود اما هنوز علیرغم همه فعالیت ها و هزینه ها و بدهی ها به مردم ریالی پرداختی صورت نگرفته و همین امر کام شهرستان را تلخ کرده است.