به گزارش خبرنگار مهر، علی مؤمن ظهر چهارشنبه در همایش تخصصی ایمنی زیستی با عنوان زیستفناوری، امنیت غذایی و اقتصاد شکوفا در سازمان جهاد کشاورزی سمنان ضمن بیان اینکه در محصولات ترا ریخته صفات منفی یک گیاه حذف و در مقابل جنبههای مثبت آن تقویت میشود، ابراز داشت: کشت ترا ریخته پنبه بهصورت آزمایشی در استان سمنان انجام میشود و برای کشت سایر محصولات نیز در مرحله ارزیابی قرار دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به در نظر گرفتن همه جنبههای کشت ترا ریخته در محصولاتی که جنبه خوراکی آنها کمتر مورداستفاده قرار میگیرد نظیر پنبه مطالعات این کار در استان آغازشده است.
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزایش بهرهوری، افزایش عملکرد در واحد سطح و تولید یکنواخت محصول را ازجمله فواید محصولات ترا ریخته عنوان کرد و ابراز داشت: مهندسی ژنتیک امروز پدیده جدیدی محسوب نمیشود و در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا به این نوع کشت روی آوردند.
مؤمن در ادامه تصریح کرد: راهکارهای برونرفت از مشکلات کشت محصولات ترا ریخته و لزوم نگاه ایمنی و امنیت غذایی به این نوع محصولات ازجمله مباحثی که در سازمان جهاد کشاورزی پیگیری میشود و هماکنون نیز برنامهریزی برای کشت این محصولات در دست مطالعه قرار دارد.
وی اضافه کرد: بخش کشاورزی تأمینکننده امینت غذایی است بنابراین با توجه به مهمترین رویکرد این سازمان کشت آزمایشی پنبه در دستور کار قرار گرفت تا بتوان با به خدمت گرفتن دانش زیستفناور شرایط بهتری را برای خدمت به مردم فراهم کرد.
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