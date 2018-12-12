جدیدترین اخبار از مذاکرات صلح یمنی ها در استکهلم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین از استکهلم گزارش داد: اخباری درباره دست یابی به چارچوب های کلی برای گفتگوهای یمنی-یمنی درباره پرونده اقتصادی وجود دارد.

بر اساس این گزارش؛ توافق اقتصادی درباره پرداخت حقوق هاست.

از سوی دیگر جلال الرویشان معاون رئیس هیئت ملی یمن به رایزنی های سوئد برای حل بحران یمن اشاره کرد و گفت: این تیم به رایزنی ها از سه منظر چارچوب سیاسی، نظامی امنیتی و گام برداشتن برای اعتماد سازی می نگرد. اصولا نباید رایزنی قبل از آتش بس صورت می گرفت؛ اما این امر مانع از آن نمی شود که درهای صلح را نکوبیم.

وی افزود: ما توصیه هایی از رهبران سیاسی درباره تعامل مثبت با سازمان ملل و حرکت به سوی صلح داریم. ما آماده کمک به حل پرونده اسیران هستیم و طرف دیگر مانع تراشی می کند. آنچه درباره آتش بس در الحدیده و تعز حاصل شده است نیاز به عملی شدن از طریق کمیته های میدانی دارد.

الرویشان به اختلافاتی که درباره برداشتن محاصره فرودگاه صنعا وجود دارد پرداخت و گفت: بازگشایی فرودگاه صنعا جنبه انسانی دارد و موانع در برابر بازگشایی آن سیاسی است نه فنی.

وی گفت: می دانیم که آمریکا حامی جنگ یمن است. هر که به جنگ دلخوش کرده است باید بداند اگر ظرف چهار سال گذشته موفق نشده است پس از آن نیز موفق نخواهد شد.