پیشرفت انقلاب اسلامی در گرو تفکر جهادی و انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین مسعودیان ظهر چهارشنبه در همایش محفل انس و مودت بازنشستگان سپاه اردستان اظهار داشت: در آستانه جشن چهل سالگی انقلاب دشمنان اعلام کردند نمی گذاریم ایران جشنی بگیرند و برای برهم زدن آن برنامه هایی را تدارک دیده اند.

وی افزود: انقلاب اسلامی پیشرفت ها و دستاوردهای بزرگی هم داشته که در آن ضعف هایی هم وجود دارد که باید کارشناسی شود تا در آینده انقلاب مهم باشد و بتوانیم با چشم باز حرکت کنیم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه اردستان گفت: هرجا که اسلام حاکم باشد رشد هم وجود دارد و این همه از سنت های خداوند است و با یاری دین خدا می توان قله ها را فتح کرد.

حجت الاسلام مسعودیان با بیان اینکه وقتی یاری خداوند را داریم چرا از کدخدا بترسیم، تصریح کرد: مگر ما در هشت سال دفاع مقدس فقط خدا را نداشتیم و پیروز شدیم.

وی افزود: در زمان غیبت باید پیرو ولایت فقیه بود و این لطف خداوند است که عنایت فرموده است هرجا مردم و مسلمانان با ولایت بودند رشد داشتند و بر مشکلات پیروز شدند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه اردستان بیان داشت: وقتی رهبر انقلاب اقتصاد مقاومتی را تکرار می کند یعنی اینکه مسئولان نتوانستند به وظیفه خود عمل کنند.

مسعودیان با بیان اینکه منافعتکنوکرات ها این است که چوب بستنی خود را هم از خارج بیاورند، افزود: حال کارخانه ها هم تعطیل بشود برایشان مشکلی نیست.

در ساخت موشک ها به خودباوری رسیده ایم

وی افزود: وقتی ما موشک های نقطه زن با بردهای زیاد درست می کنیم یعنی اینکه به آن خودباوری رسیده ایم و می توانیم در موارد دیگر هم موفق باشیم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه اردستان همچنین تاکید داشت: دنبال کردن تفکر انقلابی جهادی که همراهی با ولی فقیه است می تواند بر تفکر لیبرال با تفکر غربی پیروز شود.

حجت الاسلام مسعودیان با اشاره به این نکته که اگر تفکر انقلابی و جهادی باشد می تواند خودروی پیشرفته هم ساخت، افزود: هرجا مدیریت تفکر غرب گرا وجود داشته باشد و به توصیه آنها گوش دهند، نتیجه آن می شود که کشور را با مشکلات فراوان روبرو کنند و همه چیز را در سبد برجام ببینند.