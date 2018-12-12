انتصابات براساس ملاک های رهبری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی سالانه سازمان بسیج رسانه استان با حضور استاندار کرمان اظهار داشت: سپاه و بسیج در همه عرصه ها این آمادگی را دارد که به مجموعه های اجرائی، استانداری، ادارات کل، فرمانداری ها و... کمک کند.

وی خطاب به استاندار کرمان پیشنهاد کرد: آمادگی داریم در هر عرصه ای که می توان از ظرفیت سپاه و بسیج استفاده کرد تفاهم نامه ای منعقد کرده و ظرفیت وسیع و گسترده ای که در سطح استان وجود دارد را پای کار بیاوریم.

ابوحمزه بیان کرد: اعتقاد داریم هر چقدر این تعاملات و ارتباطات بیشتر باشد زمینه کمک به مردم در سطح استان بیشتر فراهم خواهد شد .

وی با اشاره به اینکه سه سال از عمر دولت دوازدهم باقیست، تصریح کرد: باید برای استان کرمان یک برنامه ریزی مدون و منظم سه ساله در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر موضوعات تنظیم کرد.

ابوحمزه گفت: با زمان بندی سه ساله ضمن استفاده از ظرفیت های موجود در استان، هم افزایی بین همه دستگاه ها به وجود می آید تا بتوانیم قدم های وسیع و قوی برداریم به گونه ای کرمان در عرصه های گوناگون یک الگو و نمونه برای استان های دیگر شود.

فرمانده سپاه ثارالله کرمان با اشاره به اینکه انتصاب درست به تسریع و تسهیل کارها کمک می کند، افزود: انتصاب در بخش های مختلف استان در حیطه کاری استاندار است اما باید این انتصاب بر اساس معیار و ملاک باشد.

وی بیان کرد: معیار و ملاک انتصاب مسئولان را امام و مقام معظم رهبری بیان کرده اند و فرموده اند؛ افرادی که برای مسئولیت های انتخاب می شوند باید انقلابی، مومن، متدین، ولایی، متخصص، کاربلد، شجاع، ساده زیست، پاکدست و... باشند.

ابوحمزه ابراز داشت: اشخاصی که در جایگاه مسئولیت قرار می گیرند اگر این معیارها و ملاک ها را داشته باشند قطعا می توانند کمک حال مدیریت استان باشند.

وی گفت: با این شرایط در ادارات نمی توان کار بزرگی انجام داد؛ یکی از نسخه هایی که می تواند حرکت رو به جلو فراهم بیاورد مدیریت جهادی است. مقام معظم رهبری مدیریت جهادی را در شش محور کار، تلاش، محاسبه با خدا، علم، تدوین و درایت تبیین فرمودند.

ابوحمزه تصریح کرد: اگر این شش محور را در مجموعه ادارات، نهادها و دستگاه های اجرایی سطح استان به کار گرفته شود مشکل ادارت ما رفع خواهد شد.

فرمانده سپاه ثارالله کرمان گفت: نشست های مختلفی با رسانه ها با دیدگاه های مختلف در سطح استان داشته ایم و به دیدگاه سیاسی فرد نگاه نکرده ایم و اصل کار و ماهیت را مدنظر داشته ایم .

وی ادامه داد: در بعضی از جاها نسبت به رسانه ها تبعیض در بحث پشتیانی ها، کمک، اطلاع رسانی، وقت گذاری وجود دارد؛ لذا از جنابعالی به عنوان استاندار کرمان انتظار می رود تدبیر و برنامه ریزی صورت گیرد تا همه اصحاب رسانه با هر گرایش و دیدگاهی از ظرفیت های مختلفی که در استان وجود دارد استفاده کنند.