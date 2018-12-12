نگاه دولت به بخش خصوصی در شرایط مختلف متغیر نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن چمن آرا پیش از ظهر امروز در کارگروه ویژه ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور که به میزبانی یزد و با حضور اعضای کمیسیون عمرانی مجلس و جمعی از مدیران وزارتخانه‌های مرتبط برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر در کشور حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌ تمام وجود دارد که اگر تکمیل شود، می تواند در ایجاد اشتغال و مصرف تولیدات داخلی نقش مهمی ایفا کند.

وی بیان کرد: البته بخش خصوصی می تواند در این زمینه ورود کند اما توان بخش خصوصی نیز محدودیت دارد بنابراین دولت نیز باید سهم خود را بپردازد.

چمن آرا تاکید کرد: فعالان بخش خصوصی معتقدند یکی از اشکالاتی که در راه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام وجود دارد، طفره رفتن دستگاه‌های اجرایی از اعلام پروژه‌ها است و از اینکه شفافیت کافی در این زمینه وجود ندارد، گلایه دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد دولت در نگاه به بخش خصوصی تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته که منابع در اختیار دولت‌ها قرار داشت، بودجه‌های عمرانی توسط آنها توزیع می‌شد بنابراین نگاهی از بالا به پایین به بخش خصوصی داشتند اما اکنون به دلیل تغییر شرایط مالی کشور، دولت می‌خواهد بخشی از وظایف خود در امور زیرساختی را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی افزود: درباره تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ مجلس قانون خوبی تصویب کرده و نظرات بخش خصوصی گرفته شده است، سازمان برنامه و بودجه نیز همراهی مناسبی داشته و کار در بحث آیین نامه ها به خوبی پیش رفته اما مشکل، دستگاه های اجرایی هستند که از اعلام طرح های نیمه‌تمام طفره می‌روند.

چمن آرا با بیان اینکه دولت نباید در مورد واگذاری‌ها نگرانی داشته باشد، افزود: واگذاری ها بر اساس فراخوان است و بخش خصوصی خود در رقابت، قیمت، زمان اجرا و سایر مسائل را مشخص خواهد کرد٬ بنابراین با شفاف‌سازی طرح ها هیچکس ضرر نخواهد کرد و باید همه اطلاعات طرح ها در اختیار مردم قرار گیرد.