درخشش معلمان چهارمحالی در جشنواره کشوری تولید محتوای الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار داشت: رویکردهای جدید آموزشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید مواد و رسانه‌های یادگیری، زمینه‌سازی برای مشارکت فعال استان‌ها، معلمان و مربیان در تولید، تکمیل و غنی‌سازی مواد، منابع، بسترسازی برای بسط و توسعه تجارب و ابتکارات معلمان و مربیان و دانش‌آموزان در طراحی، ساخت و ارزشیابی مواد و منابع یاددهی و یادگیری ازجمله سیاست‌های دیگری هستند که باید آن‌ها را در راستای توانمندسازی مدرسه جهت ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب موردتوجه قرار داد.

امیدی افزود: فائزه احمدی از شهرستان اردل، فاطمه منصوری از گندمان دربخش انفرادی موفق به کسب دو رتبه دوم کشوری شدند.

وی ادامه داد: همچنین در بخش گروهی محبوبه علیخانی از بخش فلاردو اکرم بیضایی ازشهرستان کوهرنگ و آرزو عزیزیان از شهرستان لردگان رتبه سوم کشوری را کسب کردند و حمید بهرامیان ازشهرستان اردل و زهراصیادی دانشجو معلم در بخش انفرادی و فاطمه ساعدی در بخش کشوری رتبه قابل قبول را بدست آوردند.

وی تصریح کرد: در بخش دانش آموزی نیز علی اکبرفروغی ازشهرستان فارسان و مرضیه نکویی از ناحیه دو شهرکرد موفق به کسب رتبه دوم کشوری شدند.