به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی وکیلی ظهر چهارشنبه در جمع مردم قرچک به قانون منع به کارگیری بازنشستگان اشاره کرد و گفت: باید فضای فعالیت را برای جوانان باز کرد، هدف از رفتن بازنشستگان از دولت این است که فضای فعالیت را برای جوانان باز کنیم و نظام اجرایی کشور شاهد حضور نیروی جوان پر انرژی و تفکر نو شود.

وی با بیان این که با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان شاهد بازنشستگی ۴ هزار نفر و ورود همین تعداد نیروی جوان و خلاق در بدنه دولت هستیم، گفت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید برای همه یکسان اجرا شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی وضعیت کنونی کشور را پایدار ندانست و گفت: از این شرایط بیرون می آییم و برای گذر از بحران های اقتصادی، تمامی افراد باید وارد میدان شوند، وضعیت موجود کشور قابل دفاع نیست، البته نباید دولت را به تنهایی مسئول این وضع دانست، هر چند که می توانست با وجود تمامی مشکلات و کاستی ها تصمیم گیرتر باشد.

وی دستاوردهای دولت در صحنه های جهانی را مناسب توصیف کرد و افزود: مریکا از معاهدات بین المللی خارج شد و باید هزینه خروجش را می داد اما دنیا نتوانست با آن مقابله کند.