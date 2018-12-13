دولت با FATF جامعه را دو قطبی نکند/قرار بود بابرجام مشکلات حل شود

پرویز سروری عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، به انتقاد از سخنان روحانی در نشست مدیران وزارت راه و شهرسازی پرداخت و گفت: اینکه رئیس جمهور در تریبون یک طرفه منتقدان را متهم به بی سوادی و عدم اطلاع از اسلام می‌کند درست نیست، بخصوص آنکه یکی از علما نیز اعلام کرد ممکن است با FATF به آرمان های اسلام لطمه وارد شود.

وی تصریح کرد: آیا فقط آقای رئیس جمهور از اسلام مطلع و دیگران نامطلع هستند!؟، این نوع ادبیات با جایگاه ریاست جمهوری انطباق ندارد.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: فردی که در جایگاه ریاست جمهوری قرار می گیرد باید انتقاد پذیر و سعه صدر داشته باشد چرا که بعد از رهبر انقلاب دومین مقام کشور شناخته می شود پس باید با استدال اقناع پذیری را در کشور ایجاد کند، با اتهام زنی اقناع بوجود نمی آید.

سروری گفت: متاسفانه این رویه‌ای برای رئیس جمهور شده که هراز چندگاهی دست مرحمتی بر سر منتقدان خود با الفاظ غیرقابل قبول می‌کشد.

وی با بیان اینکه باید فضایی فراهم شود تا هم منتقدان و هم طرفداران دولت دلایل و دیدگاه‌های خود را صریح بیان کنند، اظهارداشت: اما متاسفانه این اتفاق نمی افتد و همیشه منتقدان با فشار مواجه می شوند، بنده خودم تقریباهر چند روز یکبار باید به دادسرای رسانه بروم و به شکایت های رئیس جمهور پاسخ دهم.

عضو سابق شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری که روزی می گفت با «برجام» همه مشکلات حل می شود و امروزهیچ کدام از آنها حل نشده با FATF و CFTموضوع را مدیریت می کند.در آن موقع هم تمام منتقدان برجام زیر تهمت ها و القاب مختلف رئیس جمهور قرار گرفته بودند و از مرحمت او بهره مند شدند، اکنون نیز در FATF همین فضا بوجود آمده است.

سروری با بیان اینکه دولت نباید با موضوع FATF فضای جامعه را دو قطبی کند، گفت: در فضای دو قطبی هدف آنها این است که بگویند اگر مشکل داریم بخاطر مخالفان FATF است، آنها نگذاشتند کارها به درستی انجام شود.

وی اضافه کرد: وقتی مردم، رئیس جمهوری را انتخاب می کنند با این انتخاب، قدرت و سرمایه های کشور را به او واگذار می کنند؛ کشور قبرستان نیست که منتقد نداشته باشد بالاخره هر دولت در هر کشوری منتقد و طرفدار دارد.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان خطاب به دولتمردان، گفت: مردم شما را روی کار آوده اند، از این رو وظایفی برعهده دارید. مردم که قدرت و پول کشور را به منتقدان نداده اند، این شما هستید که در مسئولیت قرار دارید.

سروی تاکید کرد: مردم از بصیرت برخوردار هستند بنابراین باید نظرات در فضای باز و سالم مطرح شود، اگر درست بود آقایان اجرا کنند و اگر درست نبود اجرا نکنند.

وی گفت: دولت معتقد است هیچ منتقدی نقد نکند و فضای قبرستان در کشور حاکم شود و منتقدین اموات و دولت احیاء شود.