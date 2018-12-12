۹۰ درصد زنان شاغل اشتغال را مانع همسرداری و مادربودن نمی دانند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید اولادقباد بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مردم ری با بیان این که آماری از زنان بدسرپرست و بی سرپرست جمع آوری شده است، گفت: در برنامه ششم توسعه این قشر در اولویت فراکسیون زنان قرار گرفته است و ۲۵۰ میلیارد تومان برای بیمه زنان خانه دار اختصاص داده شد، که امسال تلاش داریم، این مبلغ افزایش داده شده و سبب توانمندسازی زنان در حوزه رفاه و تامین اجتماعی آن ها شود.

عضو فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی با بیان این که بیش از ۶ هزار زن شهیده در کشور وجود دارد، گفت: می بایست، میادین و خیابان ها، سالن های ورزشی و کانون های فرهنگی به نام زنان شهیده مزین شود، این عزیزان در پشت جبهه و نیز خط مقدم زحمات فراوانی کشیده اند.

وی خواستار ایفای نقش بیشتر زنان در مقدرات اصلی کشور شد و گفت: اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی بر برابری زنان بر اساس موازین شرعی اسلام تاکید شده است، در برنامه ششم توسعه نیز به کارگیری زنان توانمند و شایسته در احراز پست های مدیریتی بسیار اهمیت دارد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، پردیس و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی یکی از رسالت های خطیر زنان را نقش مادر بودن و همسرداری خواند و گفت: بیش از ۹۰ درصد زنان شاغل در یک نظرسنجی اعلام کردند، که شغل آن ها تاثیر منفی بر روی همسرداری و مادر بودن بانوان نداشته است.

اولادقباد گفت: بانوان باید با رعایت موازین شرعی و حجاب وارد صحنه های اجتماعی شوند، نباید اجازه دهیم، تا فرهنگ دیگر کشورها بر ما غالب شود و ما باید فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی را حفظ کنیم و در این میان نقش بانوان بسیار پر اهمیت است، که باید در این مسیر پیش رو باشند.