اتحاد عربستان، امارات و محافظه کاران علیه «الهان عمر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فارین پالیسی، انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا از این جهت که چهره های جدیدی را به کپیتال هیل معرفی کرد حائز اهمیت است.

یکی از این چهره ها «الهان عمر» زن مسلمان آمریکایی-سومالیایی بود که توانست از حزب دموکرات و از ایالت مینه سوتا وارد مجلس نمایندگان آمریکا شود.

اما گویا محافظه کاران تندروی آمریکا از این انتخاب راضی نبودند از همین رو حملات خود علیه الهان عمر را آغاز کردند.

محافظه کاران آمریکایی با طرح این ادعا که کنگره این کشور در آستانه ورود اسلام گرایان خطرناک قرار گرفته به جنگ الهان عمر رفته اند.

در این میان اما سایت ها و رسانه هایی از خارج آمریکا حملاتی را علیه الهان عمر انجام می دهند که عمده آن از عربستان سعودی هستند.

البته حملاتی نیز از امارات علیه الهان عمر شده است.

مخالفان الهان می گویند حضور او در کنگره حاصل توافقی است که میان دموکرات ها و گروه های اسلام گرا حاصل شده است.

مخافان معتقد هستند که او گرایشات اخوانی (وابسته به اخوان المسلمین) دارد.

الهان یکی از مدیران سازمان «Women Organizing Women» (بنیادی که از فعالیت سیاسی زنان آفریقای شرقی حمایت می کند) است و به عنوان یکی از مدیران فعال و با استعداد این بنیاد مردم نهاد شناخته می شود.

وی فارغ التحصیل رشته‌های مدیریت، علوم سیاسی و مطالعات بین المللی است و فعالیت سیاسی خود را با آغاز جنگ داخلی در سومالی و اردوگاه کنیا شروع کرد.