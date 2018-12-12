۴۲ واحد صنفی در اردستان ۵۵ میلیون ریال جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باقری عصر چهارشنبه در جلسه تنظیم بازار اردستان اظهار داشت: به منظور اطلاع رسانی از نحوه قیمتها و اطلاعیه های صنفی شهرستان اردستان کانال فضای مجازی ایجاد شده است.

وی افزود: تعداد ۲۶۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در اردستان انجام شده که تعداد ۴۲ پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال که بیش از ۵۵ میلیون ریال جریمه شده اند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت اردستان گفت: با مشارکت تعزیرات، دامپزشکی، اتاق اصناف و دستگاه های ذی ربط تعداد ۱۶ گشت مشترک انجام شده است.

باقری با بیان اینکه توانسته ایم بازار شهرستان را برای چند قلم مایحتاج مردم کنترل کنیم، تصریح داشت: در دو ماه گذشته ۶ تن گوشت و مقدار پنج تن برنج توزیع شده که در همین رابطه تا چند روز آینده چهار تن گوشت توزیع می شود.

وی افزود:در همین ارتباط تعداد ۲۴۰ حلقه لاستیک سواری بین شهروندان توزیع شده است.

۵۶ واحد صنفی فاقد پروانه در اردستان پلمب می شود

رئیس اتاق اصناف اردستان در ادامه این جلسه اظهار داشت: تعداد یک هزار و ۲۸۲ مورد بازرسی در شهر اردستان صورت گرفته که بیش از یک هزار و ۲۰۰ مورد کسبه دارای پروانه کسب بودند و ۵۱ مورد فاقد پروانه بوده اند.

مهدی بهفر گفت: تعداد۵۶ واحدصنفی اردستان که فعالیت داشته و تا کنون حاضر به دریافت پروانه کسب نبوده اند و به زودی با همکاری دستگاه های مربوط پلمب خواهند شد.