هیئت نظامی پاکستان وارد پایگاه هوایی شهید بابایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، هیئت نظامی پاکستان به سرپرستی سرتیپ عمران قدیر با استقبال امیر تک وارد پایگاه شهید بابایی شد و از آن بازدید کرد.

در این مراسم هیئت نظامی پاکستان در بدو ورود با حضور در سالن همایشات ستاد فرماندهی با امیر سرتیپ دوم محمد جعفر تک فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان دیدار و گفتگو کرد.

بنابراین گزارش، در این مراسم ضمن نمایش توانمندی کارکنان و متخصصان این پایگاه در گروه نگهداری و نحوه استفاده صحیح از پرنده ها، هیئت نظامی پاکستانی از قسمت های گردان پروازیPC-7، سیمیلاتور PC-7، F-7 و اورهال جنگنده های F-14 و F-7 بازدید کرد.

در پایان هدیه ای به رسم یادبود و نشان دوستی به سرتیپ عمران قدیر سرپرست هیئت اعزامی نیروی هوایی پاکستان اهداء شد.

گفتنی است، این هیئت نظامی، در ادامه این سفر جهت آشنایی با فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی کشورمان از اماکن و جاذبه های تاریخی شهر اصفهان نیز بازدید کردند.