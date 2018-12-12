بررسی سند نظام جامع مشاوره در شورای عالی آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شکوهی، در دومین جلسه کمیته اصلاح آئین‌نامه داخلی نهمین دوره مجلس دانش‌آموزی که صبح امروز با حضور هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌ها در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، گفت: موضوع بهداشت و روان دغدعه کلیت نظام و جامعه است و از اینکه شما نمایندگان به این موضوع پرداختید تشکر می‌کنم. فعالیت‌هایی را براساس وظایف خود و در حوزه خود طراحی کردیم که بخش عمده آنان مخاطب دانش‌آموزی دارد. قطعا حضور شما می‌تواند در جلسات کارشناسی ما موثر باشد. لازم است در تشکل همیارمشاور و فعالیت‌های ارتقایی که برای آن ۱۰ جلد کتب آماده شده است، نگاه دانش‌آموز را داشته باشیم.

وی با طرح این سئوال که باید بررسی شود در مدرسه و کف آن که همکاران، والدین و دانش آموزان هستند چه اتفاقاتی می‌افتد؟ گفت: شما می‌توانید در این موضوع به ما کمک کنید. طرح‌های مختلفی اکنون در حال اجراست شاید یکی از طرح‌های ارزشمند آموزش و پرورش راه‌اندازی سامانه نظام جامع مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان است که از بسیاری از اتفاقات ناگوار جلوگیری می‌کند.

شکوهی ادامه داد: این سامانه ۲۴ ساعته است و می‌توان مشکلات را به این سامانه گزارش کرد تا در اسرع وقت بررسی شود. باید روی افزایش مهارت‌ها و سبک زندگی والدین کار کرد تا آموزش دانش‌آموزان آسیب نبیند.

وی گفت: سند نظام جامع مشاوره در شورای عالی آموزش و پرورش درحال بررسی است که امیدواریم تا پایان سال به تصویب برسد زیرا می‌تواند پایگاه مشاوره را در آموزش و پرورش تثبیت کند.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: دوره ۱۰ جلدی آموزش ۲۴ مهارت اصلی را آماده کردیم که به زودی به استان‌ها ارسال می‌شود و در مرحله اول برای حدود یک میلیون دانش‌آموز متوسطه آموزش‌ها صورت می‌گیرد.

شکوهی همچنین از برگزاری آزمون سلامت روان خبر داد که ۳ میلیون دانش‌آموز را به عنوان جامعه هدف پوشش داد. او در ادامه گفت: به ازای هر ۱۵ نفر یک ساعت مشاوره حدود ۳۰ هزار نیروی مشاوره کمبود داریم اما به دلیل حساسیت دوره اول متوسطه نیروی مشاور در این دوره وجود دارد.

وی همچنین در ادامه بیان کرد: ۳۰ درصد دوره متوسطه دوم و ابتدایی نیروی مشاور دارد و ۲ هزار نیروی مشاور در ۷۵۰ مرکز و هسته مشاور وجود دارد.