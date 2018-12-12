به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی یزد با تاکید بر لزوم ترویج فعالیت‌ها و آموزش‌های قرآنی اظهار داشت: لازم است آموزش‌های قرآنی در جامعه متناسب با سن افراد طراحی و برای هر رده سنی فعالیتی مناسب در زمینه امور قرآنی و دینی تدارک دیده شود.

وی با بیان اینکه قرآن کریم برای همه امور زندگی بشر برنامه دارد، افزود: بنابراین هیچ‌چیز به اندازه قرآن نمی‌تواند در زندگی روزانه انسان کارآمد و راهگشا باشد.

امام جمعه یزد با بیان اینکه همه ما به اینکه قرآن یک برنامه کامل برای زندگی بشر دارد، واقف هستیم، عنوان کرد: با این وجود آنگونه که باید و شاید قرآن در زندگی مردم جاری و ساری نیست و از آن به اندازه کافی بهره نمی گیرند.

ناصری خاطرنشان کرد: لازم است دستگاه‌های فرهنگی و متولیان امر برنامه‌ای در نظر بگیرند تا شرایطی برای آگاهی مردم از آموزه‌های قرآنی و استفاده از آنها در تمام امور زندگی فراهم شود.

امام جمعه یزد ادامه داد: برنامه ریزی ها باید به نحوی باشند که مردم بدانند برنامه ریزی های انجام شده، قرآنی است بنابراین هر برنامه ای که اجرا می شود، اگر در مسیر قرآن است، قرآنی بودن آن اعلام شود تا شاهد اثرگذاری مثبت آن در جامعه باشیم.

وی بر لزوم ترویج آموزه‌های دینی در تغییر و اصلاح سبک زندگی تاکید کرد و بیان داشت: مربیان قرآن باید علاوه بر اینکه نسبت به علوم قرآنی اطلاعات و علم کافی داشته باشند، سبک مناسبی را نیز برای آموزش قرآن به کار گیرند.

ناصری خاطرنشان کرد: اگر آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه به درستی انجام شود، به طور قطع جامعه نیز از این آموزش‌ها استقبال کرده و کم‌کم استفاده از قرآن و دستورات قرآنی در جامعه فراگیر می‌شود.

امام جمعه یزد تصریح کرد: مشکلاتی امروز جوامع بشری در زندگی فردی و اجتماعی خود دارند، با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی قابل حل است اما برای تحقق این امر لازم است همه دستورات به صورت کامل اجرا شود و سبک زندگی بشر، سبک زندگی اسلامی و قرآنی شود.