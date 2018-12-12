ابرخازن انعطاف پذیر با قابلیت خمش برای ذخیره سازی انرژی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، لیلا فکری اول محقق پسادکتری واحد علوم و تحقیقات با بیان اینکه اصطلاح «ابرخازنها» برای دستگاههایی گفته میشود که تا بیش از ۱۰ برابر انرژی در واحد حجم را به عنوان یک خازن نگهداری کند و دارای قابلیت شارژ و تخلیه با سرعت بالا باشد، افزود: ابرخازنهای کاغذی سبکتر و ارزانتر از انواع دیگر هستند.
وی افزود: در آینده نزدیک، برنامههای صنعتی و خانگی برای استفاده از این نوع ابرخازنها افزایش خواهد یافت و از این طریق هزینههای ذخیرهسازی انرژی کاهش مییابد.
به گفته این محقق، اکنون ذخیره مقدار زیادی از انرژی بوسیله باتریهای قابل شارژ بزرگ و سنگین تامین میشود. ابرخازن ها میتوانند این کار را انجام دهند، اما در یک قدم آنها ظرف چند دقیقه به جای ساعتها شارژ سریعتری را نسبت به باتریهای معمولی دارند و میتوانند طول عمر بیشتری را در طول چرخه شارژ و دشارژ داشته باشند.
فکری اول عنوان کرد: ابرخازنهای جدید حتی اگر تحت پیچش یا خمش قرار گیرند میتوانند انرژی را به صورت موثر در خود ذخیره کنند.
این محقق افزود: ابرخازنها در دستگاههای لیزر، پزشکی، نظامی، منابع تغذیه، سیستمهای امنیتی و اطلاعاتی به عنوان ذخیره پشتیبان، مدارهای راه انداز ال ای دیهای توان بالا، توربینهای و شبکههای برق رسانی برای پایداری شبکه، درهای برقی در هنگام قطع شدن برق، سیستمهای مولد برق از ترمز در ماشینهای برقی جدید، تثبیتکننده ولتاژ و مدارهایی که نیاز به خازنهایی با زمان شارژ و دشارژ سریع دارند مورد استفاده قرار میگیرند.
فکری اول با اشاره به اینکه امیدوارم برنامههای تجاری و خانگی این ابرخازنها به زودی افزایش و هزینههای ذخیرهسازی انرژی کاهش یابد، تاکید کرد: انرژی مهمترین چالش ما در آینده است. مهم است دستگاهی را تولید کنیم که دارای چگالی و توان انرژی بالا باشد، اما با هزینه کم تولید شود و با محیط سازگار باشد و این چیزی است که تحقیق ما در مورد ابرخازنها از آن الهام گرفته است.
پروژه «طراحی و ساخت ابرخازن انعطاف پذیر با قابلیت خمش برای ذخیره سازی انرژی» با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری در مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای واحد علوم و تحقیقات و با راهنمایی پروفسور محمود قرآن نویس صورت گرفته است.
