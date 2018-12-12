رونمایی از اثر جدید «توبه» با موضوع مناجات

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید هاشمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران اظهار کرد: ترکیب سروده زیبای توبه به قلم علی الواریان شاعر فرهیخته کشوری و همچنین آهنگسازی جذاب سید امیرحسین سرافرازی، اثری تاثیرگذار و دوستت داشتنی را رقم زده است.

وی افزود: اثر توبه یکی از خاص ترین سرودها با موضوع مناجات بوده و ضبط آن در استودیوی سازمان هنری رسانه ای اوج صورت پذیرفته است.

هاشمی تاکید کرد: به عنوان فعال حوزه سرود و همخوانی، یکی از اولویت های فضای مجازی را در دوران فعلی، غنی سازی این فضای با آثار استودیویی مذهبی جذاب برای نوجوانان و جوانان می دانیم.

وی تصریح کرد: گروه های سرود و همخوانی در طی سال های گذشته، آزمون و خطاهای مختلفی را برای نشر معارف دین انجام داده اند و گروه همخوانی آل یاسین با استفاده از تجارب خود و دیگر گروه های قدیمی، آثار استودیویی مردم پسند را با موضوعاتی از جمله سبک زندگی و حمایت از کالای ایرانی را تولید کرده است.

هاشمی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب، عبور از مشکلات فعلی جامعه را منوط به ایجاد روحیه امیدواری و انقلابی گری در بین آحاد مردم عزیز دانسته اند که بخشی از این وظیفه بر عهده گروه های هنری متعهد است.

وی افزود: اثر فاخر توبه، در هفته آخر آذر ماه سال جاری در فضای مجازی رونمایی خواهد شد.