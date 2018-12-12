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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۲۲

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

رونمایی از اثر جدید «توبه» با موضوع مناجات

رونمایی از اثر جدید «توبه» با موضوع مناجات

ورامین- مسئول روابط عمومی گروه همخوانی آل یاسین شهرستان ورامین از رونمایی اثر زیبای «توبه» با موضوع مناجات توسط این گروه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید هاشمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران اظهار کرد: ترکیب سروده زیبای توبه به قلم علی الواریان شاعر فرهیخته کشوری و همچنین آهنگسازی جذاب سید امیرحسین سرافرازی، اثری تاثیرگذار و دوستت داشتنی را رقم زده است.

وی افزود: اثر توبه یکی از خاص ترین سرودها با موضوع مناجات بوده و ضبط آن در استودیوی سازمان هنری رسانه ای اوج صورت پذیرفته است.

هاشمی تاکید کرد: به عنوان فعال حوزه سرود و همخوانی، یکی از اولویت های فضای مجازی را در دوران فعلی، غنی سازی این فضای با آثار استودیویی مذهبی جذاب برای نوجوانان و جوانان می دانیم.

وی تصریح کرد: گروه های سرود و همخوانی در طی سال های گذشته، آزمون و خطاهای مختلفی را برای نشر معارف دین انجام داده اند و گروه همخوانی آل یاسین با استفاده از تجارب خود و دیگر گروه های قدیمی، آثار استودیویی مردم پسند را با موضوعاتی از جمله سبک زندگی و حمایت از کالای ایرانی را تولید کرده است.

هاشمی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب، عبور از مشکلات فعلی جامعه را منوط به ایجاد روحیه امیدواری و انقلابی گری در بین آحاد مردم عزیز دانسته اند که بخشی از این وظیفه بر عهده گروه های هنری متعهد است.

وی افزود: اثر فاخر توبه، در هفته آخر آذر ماه سال جاری در فضای مجازی رونمایی خواهد شد.

کد مطلب 4483590

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