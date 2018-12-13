بارش برف در شمال غربی کشور/دریای خزر مواج است

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز و فردا در غالب مناطق کشور جوی آرام حاکم خواهد بود. از این رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به سبب افزایش غلظت آلاینده ها، غبار محلی پیش بینی می شود.

احد وظیفه افزود: امروز پنج شنبه در برخی نقاط آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی استان اردبیل، گیلان ابرناکی و وزش باد نسبتاً شدید و در نقاط کوهستانی و سردسیر بارش برف پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: امروز نواحی مرکزی و غربی دریای خزر مواج است.

هوای تهران امروز صاف و گاهی وزش باد پیش بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت امروز به ترتیب ۱۵ و ۵ درجه سانتیگراد اعلام شده است.