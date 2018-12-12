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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۶

با جذب ۱۵ درصد فایناس؛

استاندار بوشهر: روند اجرایی سد دشت پلنگ تسریع می‌شود

استاندار بوشهر: روند اجرایی سد دشت پلنگ تسریع می‌شود

دشتی- استاندار بوشهر گفت: با جذب ۱۵ درصد اعتبار فایناس سد دشت پلنگ در روند اجرایی این پروژه مهم در شهرستان دشتی تسریع می شود.

عبدالکریم گراوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو سد مهم باغان و دشت پلنگ  که از طریق فایناس در حال اجرا است و در راستای تامین ۱۵ درصد این فایناس با پیگیری های به عمل آمده ۷۸۰ میلیارد ریال به این پروژه مهم اختصاص داده شد.

وی افزود: به حمد الله تعامل و همدلی خوبی بین همه نمایندگان وجود دارد و اگر کاری در سطح استان صورت می گیرد با پیگیری و همدلی همه مجموعه است.

گراوند بیان کرد: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دولت و نظام عیدی خوبی به مردم شهرستان دشتی دادند و اجرای این سد تاثیر بسزایی در توسعه کشاورزی منطقه دارد.

کد مطلب 4483596

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