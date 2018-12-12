عبدالکریم گراوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو سد مهم باغان و دشت پلنگ که از طریق فایناس در حال اجرا است و در راستای تامین ۱۵ درصد این فایناس با پیگیری های به عمل آمده ۷۸۰ میلیارد ریال به این پروژه مهم اختصاص داده شد.

وی افزود: به حمد الله تعامل و همدلی خوبی بین همه نمایندگان وجود دارد و اگر کاری در سطح استان صورت می گیرد با پیگیری و همدلی همه مجموعه است.

گراوند بیان کرد: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دولت و نظام عیدی خوبی به مردم شهرستان دشتی دادند و اجرای این سد تاثیر بسزایی در توسعه کشاورزی منطقه دارد.