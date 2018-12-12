تأمین مسکن خانواده های تحت پوشش امداد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کازرون تاکید کرد: شرایط اقتصادی و معیشت مشکل شده و به فقرا فشار اورده می شود و چنانچه به اندازه نرخ تورم در سال ۹۷ به سهم فقرا اضافه نشود آنها فقیرتر خواهند شد.

وی تاکید کرد: در مکتب انقلاب و امام(ره) وظیفه همه خدمت کردن است و هرکس به فقرا خدمت کند دست او را می بوسم و برای رسیدن به این مهم مدیران باید از پشت میز بلند شوند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور تصریح کرد: مدیر انقلابی باید خاک پای مردم باشد هرچند که اختلاف سلیقه وجود داشته باشد باید برای خدمت به مردم تلاش کرد زیرا در این وضعیت مشکلات مردم چند برابر است.

فتاح افزود: امروز وقت تسویه حساب های سیاسی نیست زیرا باید با همدلی در کنار مردم قرار گیریم تا بار دیگر شاهد شکست دشمنان باشیم.

وی یادآور شد: در این میان وضعیت فقرا از دیگر گروه های جامعه بدتر است که در توان خودمان و کمک های دولت و مجلس توانسته ایم برخی از مشکلات را برطرف کنیم.

رئیس کمیته امداد کشور تاکید کرد: ۱۰۰ درصد بودجه کمیته امداد تخصیص یافته و ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات اشتغال به تحت پوشش ها پرداخت شده اما همچنان به کمک های خیرین برای خدمات رسانی بیشتر نیازمند هستیم.

فتاح افزود: ایجاد اشتغال و درآمد پایدار به عنوان یک اولویت در کمیته امداد وجود دارد و افرادیکه بیش از دیگران به آن نیاز داشته باشند به سرعت دریافت می کنند.

وی یادآور شد: تسهیلات اشتغال کمیته امداد برای شهرستانها به سرعت پرداخت می شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در خصوص مسکن خانواده های تحت پوشش هر آنچه از مسکن مهر باقی مانده باشد در حال اتمام و به زودی واگذار می شود و اگر هم نیازمند مسکن بیشتر بودیم دولت زمین را تامین کند کار آغاز می شود.

فتاح تاکید کرد: مردم‌داری دولت و مجلس خیلی مهم است زیرا شاهد مراجعه مردم جهت تحت پوشش قرار گرفتن هستیم.