به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان یزد با محوریت برنامه های دینی و قرآنی اظهار داشت: برنامه ریزی در حوزه فرهنگی و دینی نیازمند فکر خلاق و پویا است تا بتوان از ایده‌های نو برای اجرای این قبیل برنامه ها استفاده کرد.

وی بیان کرد: امروز اغلب طرح ها و برنامه های مرتبط با فعالیت‌های دینی و فرهنگی تکراری شده و مردم از طرح های تکراری استقبال نمی کنند بنابراین باید به دنبال فرم و محتوای جذاب بود.

طالبی با تاکید بر اینکه برنامه های دینی و فرهنگی باید دارای جذابیت کافی باشند تا مخاطب ضمن جذب به این برنامه‌ها،‌ بهره برداری کافی را نیز انجام دهد، عنوان کرد: این برنامه ها اکنون از جذابیت خاصی برخوردار نیست و مخاطب را جذب نمی کند.

سرپرست استانداری یزد همچنین بر اهمیت اجرای برنامه‌های فرهنگی با بهره‌مندی از یک ساختار حقوقی تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: بهترین راهکار برای این منظور ایجاد یک سازمان مردم نهاد است که بتوان به وسیله این سازمان هم به صورت ضابطه‌مند عمل کرد و هم زمینه‌ای فراهم کرد که مشارکت مردمی در این فعالیت‌ها افزایش پیدا کند.

طالبی ادامه داد: اکنون زمینه همکاری خوبی به وجود آمده و با توجه به طرحی که در شورای فرهنگ عمومی ارائه شد، می‌توان الگوبرداری مناسبی انجام داد و طرح‌های جذاب دینی و فرهنگی برای اجرا ارائه شود.

وی یادآور شد: یکی از جدی‌ترین مشکلات طرح‌های دینی و فرهنگی فعلی، عدم تلاش برای جذب مخاطبان جدید است و اغلب برنامه ها برای مخاطبان فعلی اجرا می شود.

سرپرست استانداری یزد تاکید کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود که در فعالیت‌های فرهنگی و دینی به سمت طرح‌های اثرگذار و جذاب برویم تا بتوانیم مشکلات را با محوریت دین و فرهنگ حل کنیم.

وی تصریح کرد: جامعه پذیرای برنامه‌های فرهنگی و دینی است در صورتی که این برنامه‌ها از جذابیت مناسب بهره‌مند بوده و بر اساس شرایط و نیازهای نسل جوان طراحی و برنامه‌ریزی شده باشد.