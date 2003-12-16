" مولانا " پاسخي به نياز جهان امروز است

به گزارش خبرنگار ادبي « مهر» دكتر محمود صدري در اين همايش گفت : مولانا آنقدر در دنيا طرفدار دارد كه حتي بعضي از خواننده هاي آمريكا اشعار او را مي خوانند و مي توان گفت از ظن خود يار او مي شوند . همه جهان ، عا رف و عامي به مولانا توجه دارند ، به طوري كه مي بينيم يكي از نويسندگان معاصر كتاب خود را با سرفصل « تب مولانا » آغاز مي كند.

وي افزود : يكي از موجبات خوشحالي من اين است كه بازبان فارسي آشنا هستم . فهم شعر به وسيله ترجمه چندان ميسر نمي شود و بايد گفت بين شعر و لمس واقعي آن حجاب زبان وجود دارد . متاسفانه ترجمه آثار مولانا در دنياچندان خوب صورت نگرفته است، گاهي دقت است اما ظرافت نيست و گاهي ظرافت است و دقت نيست.

وي تصريح كرد: بنده سعي كرده ام كه علت به روز بودن مولانا را كشف كنم . در سال 2001 مولانا پرفروش ترين شاعر در آمريكا بود . به راستي، علت اين فروش و توجه به مولانا در كشورهاي ديگر چيست؟ يكي از رازهاي مولانا اين است كه آنچه را كه جهان فعلي به آن نياز دارد در آثارش يافت مي شود.

صدري در ادامه سخنانش با اشاره به تفكر جهان سنتي و جهان امروز گفت: تفكر جهان سنتي همواره تفكر انحصارگرايانه بوده است. 700 و حتي 100 سال پيش اكثر مومنين جهان صلاح و رستگاري را منحصربه خود مي دانستند، در حالي كه در دنياي امروزبا پيشرفت تمدن و فرهنگ و آمدن تجدد به جاي حصرگرايي، تكثر گرايي به وجود آمده است.

وي افزود: تكثر گرايي در زمينه اعتقادات مانند يك دايره است ، كه حقيقت در مركز آن قرار دارد و مومنين اديان مختلف در محيط هاي آن قرار گرفته و هركدام حقيقت را از زاويه حضور خود مي بينند . در اين دايره هيچ اعتقادي را بر اعتقاد ديگر برتري نيست.اگر چه اين نوع انديشه هنجار جهان امروز است، اما مشكلات خاص خود را دارد . مشكلي كه جهان معاصر با آن روبرو ست، اين است كه از يك طرف نمي تواند به انحصار گرايي دنياي سنتي برگردد و از سوي ديگر، نمي تواند نسبي نگري راديكال را تحمل كند.

وي درباره راه حل بيرون رفتن از اين وضعيت گفت: يكي از راه حلها ي رهايي از اين بن بست چيزي است كه در گفت و گوي بين مذاهب به آن " شمول گرايي " مي گويند. دراين ديدگاه ، شخص مي تواند اعتقادات خود را داشته باشد و در عين حال براي ديگر اعتقادات نيز احترام قائل باشد . مولانا اين راه حل را 700 سال پيش در آثار خود آورده و بر آن تكيه كرده و به اين نوع تفكر گرايش دارد . مومنين و معتقدين اديان مختلف مي توانند از ديدگاه مولوي به دين و مذهب خود باقي بمانند و با يكديگر ستيز نداشته باشند و با ديگران يك رابطه انساني داشته باشند .