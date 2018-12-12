برداشتن تکلیف از دانش آموزان در مدارس اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در درس خارج اصول در مسجد اعظم، گفت: هزاران سال است بشر تجربه کرده، اگر کسی بخواهد به درجه مراتب بالا برسد با زحمت می‌تواند به آن برسد، با کار آسان انسان بالا نمی‌رود.

وی اظهار کرد: شنیده می‌شود امروز در مدارس تکالیف را از دانش آموزان برداشته‌اند که کار درستی نیست و نباید دانش‌آموز بعد از مدرسه رها شود و باید مغز و فکر آن با انجام تکلیف مشغول شود و به کار گرفته شود.

استاد سطوح عالی حوزه افزود: این شیوه بر خلاف قرآن، حدیث و سیره علما و برگان ما می‌باشد و بنابراین وزیر آموزش و پرورش باید به این مسئله رسیدگی نماید و این نظر در مدارس برگردد و همانند سابق از دانش آموز تکلیف خواسته شود.

وی در ادامه با بیان اینکه وهابی‌ها هر لحظه به شبهه افکنی می‌پردازند، خاطرنشان کرد: اخیراً این شبهه را مطرح کرده‌اند که چرا شما وقتی آب می‌خورید یزید را لعن می‌کنید در حالی که امیرالمؤمنین(ع) فرموده فحش ندهید.

آیت الله سبحانی گفت: لعنت بر یزید یا دشمنان اهل بیت(ع) بر قول امیرالمؤمنین(ع) فحش نیست، بلکه دعا است و خود خداوند هم لعنت می‌کند، آیا خدا فحش می‌دهد؟ این‌هایی که این شبهه را بیان می‌کنند گرچه عرب زبان هستند، اما از عربی چیزی نمی‌دانند.

وی ادامه داد: شبهه دیگری که اخیراً مطرح می‌کنند این است که می‌گویند چرا نسبت به حضرت زهرا(س) خیلی اظهار علاقه می‌کنید؛ اما نسبت به ام المؤمنین عایشه این اظهار را ندارید.

این مفسر قرآن این گونه پاسخ داد: دلیل اینکه مهر ورزی ما به حضرت زهرا(س) نسبت به همسران پیامبر(ص) بسیار روشن است؛ اما در خصوص عایشه باید از دو لحاظ به آن بنگریم از این جهت که همسر رسول خدا می‌باشد، احترام آن بر ما لازم است و اگر غیر از این در نظر بگیریم، همانند زن‌های دیگر است؛ در قرآن آمده اگر زن‌های پیامبر کار بد یا خوبی انجام دهند، دو برابر به حساب می‌آید.