تساوی ذوب آهن مقابل نفت مسجد سلیمان

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر امروز یک بازی در اصفهان بین دو تیم ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند تا امتیازات بازی به طور مساوی تقسیم شود.

در این بازی و بخصوص در نیمه دوم ذوب آهن توپ و میدان را بیشتر در اختیار داشت و بارها نیز روی دروازه نفت خطرناک ظاهر شد که موقعیت های این تیم از دست رفت.

اتفاق ویژه نیمه دوم این بازی اخراج مجتبی بیژن مدافع میانی تیم نفت مسجد سلیمان بود که در دقیقه ۷۲ بازی با کارت قرمز مستقیم داور از زمین اخراج شد تا نفت مسجد سلیمان ۱۵ دقیقه پایانی بازی را با یک بازیکن کمتر ادامه دهد.

در پایان این دیدار نفت مسجد سلیمان ۱۵ امتیازی شد و با ۲ پله صعود در جدول به رده دهم رسید. ذوب آهن هم با این یک امتیاز ۱۳ امتیازی شد و در رده سیزدهم قرار گرفت.