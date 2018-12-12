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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

ترامپ به حادثه تروریستی در فرانسه واکنش نشان داد

ترامپ به حادثه تروریستی در فرانسه واکنش نشان داد

رئیس جمهوری آمریکا به حادثه شب گذشته در استراسبورگ فرانسه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه در پیامی توئیتری در واکنش به حادثه شب گذشته در استراسبورگ اعلام کرد: حمله تروریستی بسیار بد دیگری در فرانسه روی داد.

رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: ما قصد داریم به تقویت هرچه بیشتر مرزهایمان مبادرت نمائیم. چاک (چاک شومر رئیس اقلیت دموکرات در مجلس سنا) و نانسی (نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان) باید برای به دست آوردن امنیت مرزی بیشتر به درخواست (بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک) ما رأی بدهند.

این در حالیست که دموکرات های کنگره تا کنون چند بار به ترامپ درباره ساخت چنین دیواری هشدار داده اند تا جائیکه وی روز گذشته در پیامی توئیتری تهدید کرده بود: مردم هنوز درک نکرده‌ اند که تا چه اندازه زیادی دیوار ساخته شده است. اگر دموکرات‌ ها به ما برای امن کردن کشور رأی ندهند، ارتش بخش‌ های باقیمانده دیوار را خواهد ساخت. آنها می‌ دانند که دیوار مرزی چقدر اهمیت دارد.

کد مطلب 4483606

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