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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۴

مدیر فرهنگسرای معراج کاشان:

طرح گردشگری با طعم کتاب در کاشان برگزار می شود

طرح گردشگری با طعم کتاب در کاشان برگزار می شود

کاشان - مدیر فرهنگسرای معراج کاشان از اجرای طرح گردشگری با طعم کتاب در شهرستان کاشان خبر داد.

سیدرضا هاشمی درگفت و گو با خبرنگار مهر،  از برگزاری ویژه برنامه گردشگری با طعم کتاب خبر داد و اظهار  داشت: این ویژه برنامه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی، آشنایی با تمدن و تاریخ اصیل فرهنگی کاشان و آموزش تفکیک زباله از مبدا در میان کودکان و نوجوانان کاشانی برگزار می شود.

وی دانش آموزان مقاطع ابتدایی را جامعه هدف این ویژه برنامه عنوان کرد و گفت: بازدید از مراکز تاریخی و گردشگری کاشان نظیر خانه طباطبائی ها و عباسیان از دیگر برنامه های درنظرگرفته شده است.

مدیر فرهنگسرای معراج کاشانبا بیان اینکه طرح خوانش گروهی کتاب از دیگر برنامه های درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: فراگیری اصول و مبانی تفکیک زباله از مبدا، راه های جلوگیری آلودگی محیط زیست و آشنایی با زباله های خشک و تر از دیگر برنامه های این طرح است.

وی ضمن اشاره به دیگر برنامه های طرح گردشگری با طعم کتاب بیان داشت: شرکت کنندگان در این طرح نیز از نمایشگاه کاریکاتوریست ها هنرمند شامل ۵۰ اثر واقع در خانه عباسیان بازدید می کنند.

کد مطلب 4483611

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