نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در سالن نرگس نمایشگاه بین المللی شیراز با حضور ۱۰۵ شرکت کننده توسط علی اصغر مونسان، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۶۰ درصد شرکت کنندگان از استان فارس و بقیه از استانهایی نظیر تهران، خراسان رضوی، همدان، بوشهر، مرکزی، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، یزد، اصفهان با مشارکت ۸ کشور خارجی از جمله مالزی، ترکیه، عمان، سنگاپور، تایلند، هند و امارات متحده عربی در قالب ۳۲۶ غرفه در سالن های سرو، بهار، نرگس و حافظ و فضایی باز نمایشگاه به ارایه خدمات، محصولات، صنایع دستی، گردشگری سلامت و فرصت های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، هتل ها، آژانس های مسافرتی، رستوران ها، اقامتگاه های بوم گردی و خطوط هوایی داخلی و خارجی می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نمایشگاه بزرگ گردشگری پارس تا ۲۴ آذرماه جاری از ساعت ۱۵ تا ۲۱ برگزار می شود.