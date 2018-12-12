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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۵

فرمانده انتظامی مهریز:

۷۳۰ لیتر سوخت قاچاق در مهریز کشف شد

۷۳۰ لیتر سوخت قاچاق در مهریز کشف شد

یزد ـ فرمانده انتظامی شهرستان مهریز از کشف ۷۳۰ لیتر گازوئیل قاچاق از یک دستگاه اتوبوس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا خدایی اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان مهریز در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی و هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس اسکانیا مظنون شدند.

وی افزود: ماموران اتوبوس را متوقف و در بازرسی از این خودرو ۷۳۰ لیتر گازوئییل قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهریز با بیان اینکه در این راستا یک متهم نیز دستگیر شد، افزود: متهم که قصد انتقال این سوخت‌های قاچاق را به استان سیستان و بلوچستان داشت به مراجع قانونی معرفی شد.

خدایی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این میزان گازوئیل قاچاق را ۱۶ میلیون ریال برآورد کردند، عنوان کرد: یکی از وظایف ذاتی پلیس مبارزه با پدیده قاچاق است و مجموعه انتظامی استان یزد با تمام قدرت مقابل هرگونه قاچاق خواهد ایستاد.

کد مطلب 4483615

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