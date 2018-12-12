۷۳۰ لیتر سوخت قاچاق در مهریز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا خدایی اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان مهریز در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی و هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس اسکانیا مظنون شدند.

وی افزود: ماموران اتوبوس را متوقف و در بازرسی از این خودرو ۷۳۰ لیتر گازوئییل قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهریز با بیان اینکه در این راستا یک متهم نیز دستگیر شد، افزود: متهم که قصد انتقال این سوخت‌های قاچاق را به استان سیستان و بلوچستان داشت به مراجع قانونی معرفی شد.

خدایی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این میزان گازوئیل قاچاق را ۱۶ میلیون ریال برآورد کردند، عنوان کرد: یکی از وظایف ذاتی پلیس مبارزه با پدیده قاچاق است و مجموعه انتظامی استان یزد با تمام قدرت مقابل هرگونه قاچاق خواهد ایستاد.