  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۰

نماینده ولی‌فقیه در لرستان خبر داد:

۱۸ نمازجمعه در لرستان برگزار می‌شود/نمازجمعه سنگر مستحکم انقلاب

۱۸ نمازجمعه در لرستان برگزار می‌شود/نمازجمعه سنگر مستحکم انقلاب

پلدختر- نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت: امروز در لرستان ۱۸ نمازجمعه برگزار می‌شود که نمازجمعه شهر معمولان یکی از آن‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میر عمادی روز چهارشنبه در جمع مردم معمولان در مسجد المهدی (عج) این شهر اظهار داشت: وفاداری به اسلام و انقلاب، متدین بودن، ولایتمداری و زحمتکش بودن از خصلت های بارز مردم شهر معمولان است.

وی افزود: در گذشته و در زمان انتصابم به امامت جمعه خرم آباد، لرستان تنها استانی بود که با وجود ۸ امام جمعه نسبت به سایر استان های کشور آخرین استان بود.

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: بنابراین نخستین اقدام این بود که تعداد امامان جمعه در این استان را نسبت به سایر استان ها افزایش دهیم.

آیت الله میرعمادی افزود: امروز در لرستان ۱۸ نماز جمعه برگزار می شود که شهر معمولان یکی از آنها است و تا کنون چهار امام جمعه را به خود دیده یعنی نزدیک به ۱۲ سال است امام جمعه دارد.

وی خاطرنشان کرد: نماز یاد خداست و یاد خدا آرامبخش دل ها، نماز جمعه بر اساس آیه قران ذکرالله است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: امروز نماز جمعه مهمترین پایگاه دین و سنگر مستحکم در برابر دشمنان است که آنها می خواهند این پایگاه خلوت و تضعیف شود که مردم ما با بصیرت و بیداری این اجازه را به دشمن نمی دهند.

کد مطلب 4483616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها