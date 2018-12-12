به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میر عمادی روز چهارشنبه در جمع مردم معمولان در مسجد المهدی (عج) این شهر اظهار داشت: وفاداری به اسلام و انقلاب، متدین بودن، ولایتمداری و زحمتکش بودن از خصلت های بارز مردم شهر معمولان است.

وی افزود: در گذشته و در زمان انتصابم به امامت جمعه خرم آباد، لرستان تنها استانی بود که با وجود ۸ امام جمعه نسبت به سایر استان های کشور آخرین استان بود.

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: بنابراین نخستین اقدام این بود که تعداد امامان جمعه در این استان را نسبت به سایر استان ها افزایش دهیم.

آیت الله میرعمادی افزود: امروز در لرستان ۱۸ نماز جمعه برگزار می شود که شهر معمولان یکی از آنها است و تا کنون چهار امام جمعه را به خود دیده یعنی نزدیک به ۱۲ سال است امام جمعه دارد.

وی خاطرنشان کرد: نماز یاد خداست و یاد خدا آرامبخش دل ها، نماز جمعه بر اساس آیه قران ذکرالله است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: امروز نماز جمعه مهمترین پایگاه دین و سنگر مستحکم در برابر دشمنان است که آنها می خواهند این پایگاه خلوت و تضعیف شود که مردم ما با بصیرت و بیداری این اجازه را به دشمن نمی دهند.