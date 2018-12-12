۷ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در ایلام پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، معروف بسطامی روز چهارشنبه در جلسه اعضای کارگروه اشتغال شهرستان اظهار کرد: استقبال از طرح واگذاری تسهیلات به مشاغل خانگی در شهرستان مناسب بوده و در این چارچوب نیز با همکاری بانک های عامل و پس از بررسی های کارشناسی و توجیه پذیری فنی به منظور بازگشت سرمایه تعدادی از آنها به تصویب رسیده اند.

وی افزود: با وجود آنکه جمعیت روستایی ایلام به نسبت سایر شهرستان ها پایین است ولی از مجموع ۲۳ هزار روستایی ایلام استقبال خوبی بویژه در میان زنان خانه دار از تسهیلات مشاغل خانگی شده است.

فرماندار ایلام ادامه داد: میانگین پرداختی تسهیلات مشاغل خانگی ۱۰۰ میلیون ریال بوده و در مجموع تاکنون ۷ میلیارد ریال از این محل به متقاضیان پرداخت شده است.

بسطامی گفت: بدون شک در صورتیکه عزمی راسخی در میان متقاضیان برای اجرایی کردن طرح ها باشد، ضمن درآمدزایی از این محل نیز می توان اشغال بسیاری بویژه در میان بانوان فراهم آورد.

وی در ادامه به عملکرد این شهرستان در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اشاره کرد و یادآور شد: ۴۱۰ میلیارد ریال اعتبار پس از بررسی کمیته فنی شهرستان به بانک های عامل اعلام شده که از این مقدار ۲۳۹ میلیارد ریال پرداخت و ۱۱۰ میلیارد ریال در دست بررسی است و تنها ۷۰ میلیارد ریال باقی مانده که امیدواریم هر چه سریع تر آنرا به افراد واجد شرایط اعطا کنیم.