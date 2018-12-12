به گزارش خبرگزاری مهر، یاسین شریف الصیف سرکنسول عراق در مشهد در جشن سالگرد پیروزی ملت عراق و جبهه مقاومت اسلامی در برابر داعش که در دانشگاه امام رضا (ع) برگزار شد، گفت: در شرایطی که کشور عراق موردتهاجم و حمله همه‌جانبه دشمن وداعش قرار داشت، مردم این کشور از پیرمرد و جوان تا زن و مرد همگی باهم متحد شدند تا از کشورشان دفاع کنند.

وی افزود: بیش از ۳۰ هزار جوان عراقی در مدت سه سال حضور داعش در این کشور به شهادت رسیدند، اما در تمام این مدت مردم عراق دست از حمایت جبهه مقاومت و مبارزه با داعش برنداشتند و با تمام وجود از حرم‌های اهل‌بیت (ع) و خاک عراق دفاع کردند.

سرکنسول عراق در مشهد خاطرنشان کرد: ملت عراق بدون هیچ چشم‌داشتی با تمام وجود با داعش مبارزه کردند و درزمانی که بسیاری از مردم عراق قصد حضور در راهپیمایی میلیونی اربعین را داشتند جوانان عراقی در جبهه‌های نبرد علیه داعش حضور داشتند تا از خاک عراق صیانت کردند.

سرکنسول عراق در مشهد بابیان این‌که داعش نقشه شوم تروریست بود، اظهار کرد: ملت ایران و عراق در یک صف، برادر و امت واحد اسلامی هستند.

یاسین شریف با اشاره به تفرقه‌افکنی دشمنان برای مخدوش کردن روابط و اتحاد بین دو ملت ایران و عراق به‌ویژه در ایام منتهی به اربعین حسینی تصریح کرد: باتدبیر آیت‌الله سیستانی مرجعیت دینی در عراق و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نقشه دشمنان نقش بر آب شد.

وی افزود: دشمنان این دو کشور در تلاش بودند تا مانع حضور ملت ایران در راهپیمایی اربعین شوند اما از دوم صفرتا اربعین بیش از دو میلیون ویزا توسط دفاتر کنسولگری عراق در شهرهای مختلف ایران صادر شد و در این مدت از ساعت ۷ صبح تا حدود ساعت یک بامداد دفاتر کنسولگری فعالیت می‌کردند تا زائران حسینی از زیارت اربعین جا نمانند.

این مقام عراقی در پایان سخنان خود مبنی بر تأثیر ایران در این پیروزی گفت: ملت ایران همیشه در کنار ما بوده است در زمان جنگ نیز با حضور مستشاران نظامی و کمک در بخش‌های دیگر به مردم عراق کمک کرد.