کارخانه آسفالت در شهرستان دشتی افتتاح شد

عبدالله نادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۳ هزار متر مربع در شهرک صنعتی احداث شده است.

وی افزود: ظرفیت این کارخانه۱۶۰ تن در ساعت است که برای اجرای آن ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

نادری تسریع کرد: با اجرای این طرح زمینه اشتغال ۱۸ نفر به صورت مستقیم و ۳۵ نفر به صورت غیر مستقیم فراهم شده است.

وی خاطر نشان کرد: از بدو حضور در سطح شهرستان با پیگیری های به عمل آمده قیمت زمین در شهرک صنعتی از ۳۰ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان کاهش پیدا کرد و در همین مدت چندین سرمایه گذار در سطح شهرستان جذب شده است.