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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۸

با حضور استاندار بوشهر؛

کارخانه آسفالت در شهرستان دشتی افتتاح شد

کارخانه آسفالت در شهرستان دشتی افتتاح شد

دشتی- فرماندار دشتی گفت: کارخانه آسفالت در شهرستان دشتی با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال با حضور استاندار بوشهر به بهره برداری رسید.

عبدالله نادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۳ هزار متر مربع در شهرک صنعتی احداث شده است.

وی افزود: ظرفیت این کارخانه۱۶۰ تن در ساعت است که برای اجرای آن ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

نادری تسریع کرد: با اجرای این طرح زمینه اشتغال ۱۸ نفر به صورت مستقیم و ۳۵ نفر به صورت غیر مستقیم فراهم شده است.

وی خاطر نشان کرد: از بدو حضور در سطح شهرستان با پیگیری های به عمل آمده قیمت زمین در شهرک صنعتی  از ۳۰ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان کاهش پیدا کرد و در همین مدت چندین سرمایه گذار در سطح شهرستان جذب شده است.

کد مطلب 4483622

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