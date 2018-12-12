هیات ریاض همه توافقات در استکهلم را بر هم زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع وابسته به هیات گفتگوکننده صنعا در مذاکرات سوئد اعلام کرد که هیات وابسته به ریاض همه توافقات به جز موضوع مبادله اسیران را برهم زده است.

این منبع بیان کرد: یک روز قبل از پایان رایزنی ها و به دستور کشورهای ائتلاف ضد یمن، هیات همه توافقات را برهم زده به غیر از موضوع اسیران که هنوز در جریان است.

منبع وابسته به صنعا تاکید کرد: هیات وابسته به ریاض بر عدم بازگشایی فرودگاه صنعا اصرار دارد و با آتش بس در الحدیده و تعز مخالف است.

این منبع از تلاش های پشت پرده ای که ائتلاف ضد یمن برای گرفتن فرصت یک ماه و نیمی برای تحقق پیشروی در جبهه های جنگ انجام می دهد، پرده برداشت.