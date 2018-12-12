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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۲

اقدام عجیب بازیکن اخراجی نفت در بازی با ذوب آهن

اقدام عجیب بازیکن اخراجی نفت در بازی با ذوب آهن

بازیکن تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان بعد از اخراج در دیدار با ذوب آهن، وسط زمین دراز کشید!

به گزارش خبرنگار مهر، در دقیقه ۷۲ دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان بود که داور مسابقه، مجتبی بیژن بازیکن تیم نفت را با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج کرد.

این تصمیم داور با اعتراض شدید نفتی ها همراه بود. بیژن که از تصمیم داور شوکه بود، در اقدامی عجیب برای لحظاتی وسط زمین مسابقه دراز کشید و حاضر به ترک زمین نبود.

بعد از اعتراض بازیکنان و سرمربی ذوب آهن در نهایت بیژن از تصمیم داور اطاعت کرد و بیرون رفت تا نفتی ها ۱۰ نفره شوند. البته بیژن بعد از خروج از زمین از رفتن به رختکن خودداری کرد و از کنار زمین تماشاگر مسابقه بود!

مسابقه دو تیم در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد.

کد مطلب 4483624

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