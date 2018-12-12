به گزارش خبرنگار مهر، احد یاغموری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی به مناسبت هفته حمل و نقل، از استقرار یک ایستگاه هواشناسی در فرودگاه برای امنیت هوانوردی خبر داد و افزود: در دانشگاه زنجان یک ایستگاه برای تحقیقات کشاورزی مستقر شده و اداره هواشناسی با دریافت اطلاعات و پایش و تحلیل علمی آنها، نتایج را به سازمانها، مردم و سرمایهگذاران ارائه میدهد.
وی ادامه داد: بازه اعتبار پیشبینی هواشناسی بین ۱۲ ساعت تا ۷ روز است و در شرایط بحرانی نسبت به صدور اطلاعیه و اخطاریه به کاربران اقدام میکند. همچنین در زمان کولاک، افت محسوس دما، یخبندان و بارشهای شدید هشدارهای لازم را به حوزه حمل و نقل ارسال میکند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: در میانگین ۳۰ ساله، ۷۳ میلیمتر در استان زنجان به ثبت رسیده است. بارشهای امسال رشد ۹ درصدی نسبت به بازه زمانی بلندمدت نشان میدهد.
یاغموی افزود: با وجود اینکه در حال حاضر شاهد افزایش بارندگی هستیم اما افزایش دمای هوا میزان تبخیر را بیشتر و آبها را از دسترس خارج میکند.
وی با بیان اینکه از اول مهرماه تا ۲۰ آذرماه امسال ۸۳ میلیمتر بارندگی داشتیم که نسبت به سال قبل ۱۱۹ درصد افزایش یافته است، افزود: میزان بارندگی از یک مهرماه تا ۲۰ آذرماه امسال ۸۳ میلیمتر است و در مدت مشابه سال قبل که درگیر خشکسالی بودیم، ۳۸ میلیمتر بارش داشتیم که حاکی از رشد ۱۱۹ درصدی بارندگیها است.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: بارشهای امسال رشد ۹ درصدی را نسبت به بازه زمانی بلندمدت نشان میدهد.
یاغموری افزود: میانگین دمای استان زنجان نسبت به ۳۰ سال اخیر ۲ درجه گرمتر شده که این موضوع میزان سطح پوشش برف در ماهها بهمن و اسفند را کم و بارشهای مفید را به بارشهای رگباری و مخرب تبدیل کرده است.
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