به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «یوآف گالانت»، وزیر مسکن رژیم صهیونیستی اعلام کرده که این وزارتخانه بزودی طرح ساخت مجتمع مسکونی و اداری دیپلماتیک در شهر بیت‌المقدس را آغاز خواهد کرد.

گفته شده این شهرک دیپلماتیک ظرفیت اسکان و استقرار ساختمان‌های اداری، مسکونی و رفاهی برای حداقل ۹ کشور را خواهد داشت.

وزیر مسکن رژیم صهیونیستی ساخت این شهرک دیپلماتیک را طرحی در راستای تشویق کشورهای خارجی برای انتقال سفات‌خانه‌های خود از تل‌آویو به شهر بیت المقدس عنوان کرده است.

پیش از این آمریکا روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت (۱۴ مه) ۱۳۹۷ با به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، انتقال سفارت خود را به این شهر به طور رسمی اعلام کرده بود.

تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت از تل‌آویو به شهر بیت‌المقدس با واکنش‌های گسترده جهانی روبرو شد و علاوه بر مخالفت متحدان اروپایی واشنگتن، افکار عمومی جهانی نیز با برپایی اعتراضات گسترده علیه این تصمیم کاخ سفید واکنش نشان دادند.

شهر بیت المقدس از سال ۱۹۶۷ در اشغال اسرائیل است و سازمان ملل و بسیاری از کشورهای جهان از جمله اتحادیه اروپا، اقدامات صهیونیست‌ها در بیت المقدس شرقی را به منزله اشغالگری دانسته و از به رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی خودداری می‌کنند.